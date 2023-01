Escuta, grampos e explosivos: gabinete de Lula no Planalto é inspecionado

O presidente Lula só se instalou em seu gabinete com a finalização da varredura em todos os espaços. Até então, ele estava trabalhando de um hotel em Brasília (foto: EVARISTO SA / AFP)









O objetivo da examinação no local é verificar se não há algum tipo de escuta, grampos, explosivos e outros materiais suspeitos nos aposentos em que a nova equipe do governo atuará. O procedimento, é considerado padrão em casos de troca de governo. No entanto, foi intensificado em razão do fator desconfiança em relação à gestão anterior.

Varredura segue em outras áreas Os trabalhos seguem em outras áreas ocupadas pelo Executivo, sem previsão para conclusão. Os novos ministros empossados também demandaram que a varredura seja feita nos demais espaços. O trabalho deve ocorrer nos próximos dias. Este tipo de análise de segurança e manutenção pode durar até um mês.

A informação foi adiantada pelo jornal O Globo. Além da varredura, houve também a limpeza e troca de móveis dos espaços. Ao menos dois objetos que eram usados pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) no gabinete foram substituídos. O Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe do Executivo, também passará pela mesma averiguação.





Ao longo da campanha eleitoral, a equipe do presidente Lula já realizava este tipo de procedimento em todos os locais que o presidente frequentava, desde hotéis, até o próprio Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde foi instalado o grupo de transição do governo do petista.





Encerrado o procedimento de limpeza e de varredura do gabinete presidencial no Palácio do Planalto, realizado pela Polícia Federal desde a última segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez no fim da tarde de ontem os primeiros despachos como chefe do Executivo no local.