Janones quer Lula com comunicação centralizada: 'Bolsonarismo faz isso bem'

Janones e Lula se uniram para a eleição presidencial deste ano (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

'Técnicas de guerrilha' para enfrentar Bolsonaro

O deputado federal reeleito André Janones (Avante-MG), conselheiro de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assuntos digitais, crê que a campanha do aliado precisa "centralizar" o discurso a fim de atingir mais eleitores. Nesta sexta-feira (7/10), ao, ele defendeu o aperfeiçoamento da estratégia nas redes no segundo turno. A ideia de Janones já foi, inclusive, levada a interlocutores que coordenam as táticas usadas por Lula para tentar voltar ao Palácio do Planalto."A gente precisa ter um movimento mais centralizado. Às vezes, estou aqui defendendo a volta do 'Minha casa, minha vida', outro deputado, no Sul de Minas, está dizendo que Lula criou o Samu e outro, no Norte, está falando que Lula vai manter o Auxilio Brasil em R$ 600. Precisamos alinhar maior centralização na comunicação. O bolsonarismo faz isso muito bem", disse.Embora tenha destacado que o petismo e o bolsonarismo têm naturezas diferentes, Janones falou sobre a necessidade de alinhar discursos para que não haja vozes se sobrepondo."Até por (Bolsonaro) não ter nenhum apreço pela democracia, fica mais fácil dar uma ordem e dizer para todo mundo fazer. O PT, por ser muito plural e democrático, tem um pouco mais de dificuldade de fazer esse movimento centralizado", completou.Janones trabalhava para viabilizar uma candidatura própria a presidente quando resolveu abandonar a empreitada . Agora, atua como uma espécie de "soldado" digital de Lula, com críticas fortes ao presidente, a quem costuma chamar de "vagabundo", e com materiais negativos a respeito de Bolsonaro. Hoje, por exemplo, o deputado do Avante publicou vídeos com falas ríspidas do atual líder do governo federal a respeito das mulheres."A gente precisava criar uma maior proximidade de Lula com seu eleitorado e, também, lutar com as armas deles (apoiadores de Bolsonaro). De forma ética, tentando evitar a divulgação de notícias falsas, mas utilizando as mesmas armas deles, com técnicas de guerrilha. Conseguimos desempenhar isso bem no primeiro turno", ponderou.A estratégia de Janones, de fato, segue alguns pilares vistos em publicações bolsonaristas . Ele utiliza palavras como "urgente" e "exclusivo" para chamar a atenção dos internautas, mas recorre ao futuro do pretérito por meio de expressões como "estaria" e "poderia" para deixar no ar pontos sobre Bolsonaro, mas sem cravar afirmações e, assim, dar brechas a ações judiciais."O trabalho no primeiro turno foi bem-sucedido. Cada nicho de comunicação desempenha o seu papel. Quando entrei na campanha de Lula, disse achar não ser preciso um giro de 360 graus, porque, se a campanha estivesse sendo mal-feita, Lula não estaria em primeiro lugar, como liderou as pesquisas do início ao fim".