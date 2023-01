Jornalista da Globonews canta para Margareth Menezes: 'Eu falei faraó'

A cantora Margareth Menezes assumiu a pasta da Cultura (foto: AFP)

A nova ministra da Cultura e cantora, Margareth Menezes, participou do programa ‘Em pauta’, da Globonews, nessa terça-feira (3/1). Antes de começar a entrevista, o jornalista Marcelo Cosme, que conduzia o bate-papo, cantou um trecho de ‘Faraó’ para Menezes.

“Tá me ouvindo, ministra? Eu vou perguntar uma coisa e a senhora me responde: a senhora está me ouvindo dizer ‘eu falei faraó’?”, diz o âncora. Bem-humorada, Margareth Menezes entoa: “Ê, faraó”.

A música é um dos grandes sucessos da cantora, que chegou a interpretar o hit durante a apresentação da banda Baiana System no Festival do Futuro, na posse de Lula.





Depois da resposta da ministra, o jornalista responde: “Agora está perfeito!” Nas redes sociais, Marcelo Cosme elogiou a música. “Não tem como não atender a esse chamado! Até o problema técnico some ao ouvir um ‘eu falei faraó’”, apontou.

Mas não foi só Cosme que “tietou” a cantora. A correspondente Sandra Coutinho, de Nova York, disse ser fã de Margareth Menezes antes de fazer uma pergunta.