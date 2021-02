Margareth Menezes embala quarta-feira de Cinzas com live no Multishow; veja

Margareth Menezes é ícone do carnaval na Bahia e conta com mais de 20 turnês pelo mundo (foto: Estúdio Gato Louco/DIVULGAÇÃO)

A cantoravai comandar a livenesta quarta-feira de cinzas (17/2), às 18h30, no Multishow. A apresentação também poderá ser conferida no perfil da artista no Youtube. O show terá, entre os convidados,, Cortejo Afro, Jau e Tatau.da Bahia, a cantora e compositora, que soma mais de 20 turnês mundiais e 34 anos de carreira, vai interpretar sucessos que marcaram sua trajetória, como Faraó, Elegibô – Um canto de Ifá, Dandalunda, Toté de Maianga, Alegria da cidade, Selei e Me abraça e me beija."Este ano o carnaval é diferente, em meio ao cenário de pandemia. No momento, a prioridade é o cuidado e a preservação da vida e da saúde. Nosso povo e nossa cultura carnavalesca têm a música como a mola mestra para tudo isso acontecer e, através dos shows virtuais a música vai chegar com energia e como uma mensagem de esperança, tão importante nesse momento", declarou Margareth Menezes.Acompanhe a live ao vivo, a partir das 18h30: