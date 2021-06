Jojo Todynho estreia seu talk show nesta quinta

(foto: Edu Viana/Multishow)





O talk show “Jojo nove e meia” estreia nesta quinta-feira (17/06), às 21h30, no Multishow. Apresentado por Jojo Todynho, além do tradicional bate-papo o programa conta com brincadeiras e participação de convidados em quadros exclusivos. Nesta primeira temporada, que terá oito episódios, a funkeira receberá a cantora Joelma, Mumuzinho, Gilberto Nogueira, conhecido como Gil do Vigor, Babu Santana e Juliana Paes, que será a atração de hoje. A produção faz uma referência divertida em seu nome ao “Jô Soares onze e meia”, produzido pelo SBT entre 1988 e 1999.





***





“Jojo nove e meia” terá plateia virtual e a presença do influenciador Guto TV como assistente de palco, além da DJ Taty Zatto no comando do som do estúdio.O cenário da atração é inspirado em Bangu, bairro carioca onde Jojo nasceu e foi criada. “Tentei fazer um programa bem leve, com risada garantida. Então, trouxe pessoas de quem gosto para que ficasse a minha cara, só que eu confesso que estou toda ‘cagada’”, brincou. Sobre a inspiração em Jô Soares, ela comentou: “Eu assistia ao Jô e me imaginava, ficava pensando quando seria minha hora. E ela chegou! E agora mando até 'beijo da gorda'. Não tinha como dar ruim, eu sou Jô duas vezes: Jojo”. Todas as terças-feiras, a partir das 12h, os fãs do programa também poderão conferir conteúdo inédito na versão “Jojo meia nove” do programa, no canal Humor Multishow, no YouTube.