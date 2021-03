Cantor Ferrugem é o novo apresentador do 'TVZ' no Multishow

TVZ vai contar com toda a versatilidade do apresentador Ferrugem (foto: Divulgação/Multishow)

A partir desta quinta-feira (11/3), o “TVZ” estreia nova temporada nodesta vez sob o comando do cantor e compositor, um dos nomes do pagode no país. Na atração, o apresentador vai receber convidados para participações especiais ao vivo, comentar a seleção de clipes exibidos e interagir com os fãs.Sob o comando de Ferrugem, o programa vai mostrar ainda toda a versatilidade do apresentador, que vai cantar sucessos de, além de estar sempre com um músico no estúdio para agitar a noite do público. Xande de Pilares, Tierry, Lauana Prado, Xand Avião, Diego & Victor Hugo e Tarcísio do Acordeon já são presenças confirmadas na atração.O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 18h30, sendo ao vivo às segundas e quintas-feiras. "Pretendo dar oportunidade para novos artistas... tem muita gente boa que ainda pode passar pelo programa. Já fizeram isso comigo uma vez e me sinto nessa missão. Os artistas de alta qualidade que ainda não têm tanta notoriedade vão poder contar comigo", declara o pagodeiro.