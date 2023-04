Cara de um, focinho do outro: cachorro viraliza por semelhança com o Snoopy

A cadela Bayley conquistou milhares de pessoas por conta da semelhança com um dos cães mais famosos do mundo das animações (foto: Reprodução )

Criado em 1950, o cãozinho Snoopy conquistou milhões de fãs ao redor do mundo, que se divertiram com suas aventuras nos desenhos e quadrinhos ao lado de Charlie Brown, Woodstock e sua turma. Agora, um dos cachorros mais famosos do mundo das animações encontrou seu sósia na vida real.

Trata-se de Bailey, uma cadela nascida e criada nos Estados Unidos. Com apenas dois anos de idade, ela conquistou mais de 220 mil seguidores em seu perfil do Instagram e ficou conhecida como “Snoopy da vida real”.

Com pelagem branca, orelhas e focinho preto, Bayley é uma sheepadoodle, e não um beagle, como o Snoopy. A raça de Bailey nasceu da mistura de poodle e old english sheepdog, muito usada para pastoreio de ovelhas, como seu próprio nome diz.

Mas as raças serem diferentes não impediu que ocorressem as comparações. A cadela acabou viralizando depois que uma página chamada Doodle dogs club compartilhou fotos de Bayley e uma montagem com o Snoopy.

“Finalmente podemos ter um live-action do Snoopy”, comentou uma seguidora. “Meu Deus, meu sonho de infância se tornou realidade! Eu sempre quis que houvesse um Snoopy da vida real”, disse outra. Veja mais sobre Bayley: