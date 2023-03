Pós-carnaval: dietas e produtos detox fazem sucesso, mas será o caminho?

(foto: Freepik)

Segundo a nutricionista Patrícia Soares Alves Lara, esse tipo de dieta baseada em sucos e produtos industrializados detox pode ter um efeito bem diferente do desejado (foto: Arquivo Pessoal)

A empresária Melissa Barcelos conta que já chegou a fazer uma dieta detox que encontrou na internet por dois dias (foto: Arquivo Pessoal)

Um planejamento alimentar personalizado focado em abastecer o corpo de nutrientes que o auxiliem no processo de desintoxicação no dia a dia pode ser muito útil, conforme explica a nutricionista Renata Brasil (foto: Arquivo Pessoal)

Que o estilo de vida contemporâneo pode gerar doenças não é novidade. Boa parte das pessoas passa muitas horas por dia em frente às telas, faz pouca (ou nenhuma) atividade física , se alimenta de industrializados e ainda têm contato frequente com poluentes , pesticidas, metais pesados e radiação. Não é de se espantar que os produtos e dietas detox façam tanto sucesso no mercado do bem-estar. Afinal, é fácil se convencer de que é preciso "desintoxicar" o corpo de tempos em tempos. Mas será que a população está mesmo intoxicada? Será que um novo suplemento ou dieta detox tem esse poder?As dietas detox encontradas na internet geralmente limitam os alimentos a sucos à base de plantas, às vezes combinados a algum suplemento. Depois de alguns dias desse "regime", o organismo estaria limpo" Mas limpo de que exatamente? "A verdade é que as empresas de produtos detox muitas vezes nem sabem. Uma investigação de 2009 com dez empresas descobriu que elas não conseguiam nomear uma única toxina eliminada por nenhum de seus quinze produtos", afirma a nutricionista Patrícia Soares Alves Lara , especialista em oxidologia e bioquímica celular, com aperfeiçoamento em medicina biomolecular, regenerativa, anti-aging e sócia-fundadora da Clínica Soloh de Nutrição Segundo Patrícia, existem toxinas no dia a dia, e incluem metais pesados, pesticidas e poluentes, mas também tudo aquilo que é sintético, como conservantes, xarope de milho rico em frutose (HFCS) e outros ingredientes comuns em produtos industrializados. Mas, segundo ela, esse tipo de dieta baseada em sucos e produtos industrializados detox pode ter um efeito bem diferente do desejado."Mesmo quando uma substância é realmente nociva, uma dieta momentânea líquida de desintoxicação não ajudará. A toxicidade crônica pode ser melhor tratada por um corpo bem alimentado, não enfraquecido por uma dieta severamente hipocalórica na forma de sucos." Isso porque o verdadeiro detox é feito por órgãos como fígado, rins, pulmões e outros, que trabalham dia e noite para remover substâncias nocivas e excretar os resíduos do metabolismo. "Ao reduzir a ingestão dos nutrientes que esses órgãos precisam para desempenhar essas funções, uma dieta detox dessas genéricas, de internet, pode dificultar o processo natural de desintoxicação do seu organismo."A empresária Melissa Barcelos , de 40 anos, proprietária da Loja Mel Barcelos, no Belvedere Mall, em Belo Horizonte, conta que já chegou a fazer uma dieta detox que encontrou na internet por dois dias. "Eu me lembro que precisei cortar todo o carboidrato, então, sentia fraqueza. Gosto de malhar e me sentia indisposta, não tinha forças. Você pode até chegar a perder 2 a 3 quilos, mas depois de uns dias, volta ao peso de antes, então, não senti muito efeito."Por outro lado, um planejamento alimentar personalizado focado em abastecer o corpo de nutrientes que o auxiliem no processo de desintoxicação no dia a dia pode ser muito útil, conforme explica a nutricionista Renata Brasil , que atua na parte de nutrição esportiva da Clínica Soloh de Nutrição. "É um nome mais comercial, mas se considerarmos a dieta detox de forma personalizada e orientada por profissional devidamente qualificado, ela deve incluir vegetais, frutas, verduras, alimentos de verdade com vitaminas e minerais. E isso é fundamental em qualquer dieta, até mesmo para auxiliar o funcionamento hepático, intestinal e renal. Além disso, deve levar em conta também aspectos de controle de hábitos, qualidade do sono e saúde emocional. Não adianta ser uma pessoa super estressada com alimentação detox", reforça.Renata explica que a dieta detox orientada por profissional capacitado é uma estratégia que atua com grandes compostos fenólicos, com o objetivo principal de auxiliar o funcionamento do fígado, que trabalha arduamente todos os dias na eliminação de toxinas. "O fígado torna as substâncias tóxicas substâncias inofensivas e, em seguida, garante que elas sejam excretadas do do corpo pela urina, fezes e suor." Ela pontua, no entanto, que esse tipo de dieta não é recomendado para todo mundo, pois pode elevar os níveis de cortisol e favorecer a fome excessiva. "Costumamos indicar para pacientes com algumas disfunções auto-imunes, em síndrome metabólica, artrites e alto estresse metabólico, mas cada caso é um caso, a avaliação individual é obrigatória e essencial."Foi essa a estratégia usada pela nutricionista junto à funcionária pública Katharine Gomes de Araújo. "Ela chegou com um histórico de uma série de alergias que os médicos não conseguiam tratar, inclusive nos olhos, e muita produção de muco, além de alergias cutâneas, mas sempre teve uma boa alimentação e uma boa rotina de atividade física, então, foi preciso reajustarmos todos os seus processos para eliminar toxinas do organismo, desinflamar, recompor a flora intestinal, eliminar a retenção de líquidos e fortalecer a imunidade", conta Renata.Katherine diz que nunca tinha feito dietas detox, iniciou o planejamento alimentar com a nutricionista em setembro do ano passado, e já tem sentido melhora nos sintomas. "Observei melhora das alergias respiratória e cutânea, aumento da disposição geral e redução de gordura."Nesse sentido, conforme explica a nutricionista Patrícia Lara, o programa alimentar personalizado está contribuindo com o bom funcionamento dos nossos órgãos, que são os verdadeiros responsáveis por desempenhar esse papel."O consumo moderado de proteínas animais, folhas verdes e alimentos repletos de vitaminas e minerais não são apenas mais saborosos do que qualquer coisa que uma dessas dietas genéricas da moda tem a oferecer. Também são muito melhores para você e para suas vias de desintoxicação do fígado, ironicamente. Coloque no seu dia a dia os chás, como chá de folha de louro, tomilho e dente-de-leão por exemplo, sempre num programa alimentar orientado por nutricionista, faça atividades físicas e beba muita água", recomenda.