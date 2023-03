Caso de vaca louca registrado no Pará é atípico, confirma Ministério da Agricultura

O ministério também disse que, assim que o processo for concluído, será marcada uma reunião virtual com o governo chinês para tratar do desembargo da exportação da carne bovina ao país (foto: MAURÍCIO CAMARGO/ELEVEN/ESTADÃO CONTEÚDO)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Agricultura confirmou na noite de quinta-feira (2) que o caso de vaca louca no Pará é mesmo atípico. A conclusão é do laboratório de referência da OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal).

O caso da doença encefalopatia espogiforme bovina, detectado no município de Marabá (PA) no dia 20 de fevereiro, é atípico tipo H, mais comum em bovinos mais velhos e sem riscos para a cadeia produtiva e consumidores.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, comunicou o resultado da análise ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e iniciou a inserção das informações no sistema para a comunicação oficial à OMSA e às autoridades chinesas, disse a pasta, em nota.

O ministério também disse que, assim que o processo for concluído, será marcada uma reunião virtual com o governo chinês para tratar do desembargo da exportação da carne bovina ao país. A suspensão ocorreu no dia 22.

Na ocasião, Fávaro já havia afirmado que tudo indicava que a doença fosse atípica -caso em que é desenvolvida durante o processo degenerativo do animal, mais comum em bovinos mais velhos. O tipo clássico da doença geralmente é causado por ração contaminada.

A suspensão ocorre por um protocolo de 2015 assinado pelos dois países que estabelece um autoembargo nas vendas à China quando uma nova ocorrência de vaca louca é identificada no Brasil.

"Ressalto que rapidez, eficiência e a transparência solicitada pelo presidente Lula foi fundamental. Agradeço à nossa equipe e à do governador do Pará, Helder Barbalho, que nos permitiu uma atuação rápida desde a identificação do caso", disse Fávaro, em nota.

O Ministério da Agricultura e Pecuária disse que está trabalhando, de acordo com os protocolos sanitários, para que as exportações da carne bovina brasileira sejam restabelecidas o mais breve possível.