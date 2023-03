Tik toker alerta seguidores a não coçarem os olhos: 'Estou ficando cego!'

O tik toker Juan Guedes atingiu quase 800 mil curtidas em um de seus vídeos com a notícia, não muito boa (foto: Reprodução/Tik Tok)

O tik toker Juan Guedes, que acumula 3 milhões de seguidores na rede social de vídeos rápidos, atingiu quase 800 mil curtidas em um de seus vídeos com uma notícia não muito boa. "Estou ficando cego" é o título do vídeo em que ele conta que está perdendo a visão por coçar muito os olhos . "Em um dado momento da consulta, o oftalmologista perguntou se eu coçava o olho, eu respondi: só coço quando tô com rinite. Eu tô sempre com rinite."O hábito de coçar os olhos parece inofensivo, mas esse simples ato pode causar vários problemas, como infecções das pálpebras, conjuntivites, infecções oculares e até mesmo o ceratocone , como foi o caso do tik toker, que contou em seu vídeo ter sido diagnosticado com a doença."Algumas pessoas desenvolvem esse hábito, e aí a chance de surgir algum tipo de lesão é altíssima. Mesmo coçar o olho esporadicamente, quando surge algum incômodo ou há o contato com algum corpo estranho, é danoso e pode trazer prejuízos à saúde dos olhos. Imagine coçar com frequência", explica o oftalmologista Tiago César Pereira Ferreira, que é especialista em ceratocone, cirurgia refrativa, lentes de contato, catarata e professor de cirurgia oftalmológica da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais.Quando há alguma alergia, como no caso de Juan, a chance de se tornar um hábito é ainda maior, conforme Tiago César. "Alguns quadros alérgicos, como rinite e sinusite , causam um desconforto constante na região dos olhos, então, casos desse tipo são muito comuns nos consultórios oftalmológicos. A pessoa sofre de um quadro alérgico crônico, não trata do problema, coça os olhos com frequência e acaba desenvolvendo ceratocone ou outros problemas oculares."Ceratocone é uma doença ocular degenerativa que acomete a córnea e não tem cura, porém, em casos mais leves, o controle da evolução da doença pode ser feito com óculos ou lentes de contato específicos. Já em casos mais graves, uma intervenção cirúrgica pode ser necessária."Ocorre uma protuberância em forma de cone na área onde a córnea é mais fina, normalmente no centro ou inferior. Essa alteração, geralmente, leva à visão turva e mudanças frequentes no grau dos óculos e lente de contato", explica o oftalmologista. No vídeo, Juan conta que está com meio grau de astigmatismo no olho direito, e cinco graus no olho esquerdo, o que estaria prejudicando sua visão.Tiago César elenca alguns dos sinais que podem indicar a presença da degeneração ocular: agravamento da miopia e astigmatismo irregular, visão embaçada, com piora durante o período noturno, fotofobia (sensibilidade à luz), visão dupla e irritação nos olhos. "Qualquer desconforto persistente na região dos olhos deve ser avaliado pelo médico. Vermelhidão, sensação de olho seco , coceira persistente, por exemplo. Tudo isso pode ser um sinal de alerta para diversas doenças oftalmológicas."O oftalmologista explica que, no caso de pessoas alérgicas, é importante manter a alergia sob controle, fazer os tratamentos e controlar os sintomas. Outra coisa que ajuda é evitar ter em casa objetos que acumulam poeira, como cortinas e tapetes. Se for inevitável usar, dar preferência para aqueles de materiais menos aderentes e mantê-los sempre limpos."Se a vontade de coçar os olhos estiver muito intensa, vale usar compressas frias, isso vai acalmar a região. Mais uma forma de evitar a coceira nos olhos é umedecer o ambiente, já que o tempo muito seco favorece o desconforto no local. Se você não tiver um vaporizador em casa, pode usar toalhas molhadas ou bacias de água quente." Por fim, pessoas que têm animais de estimação devem manter os pelos bem aparados e o banho e tosa adequados, já que, ao contrário, a chance de se desenvolver uma reação alérgica na proximidade com o animal é maior.Já em caso de coceira ocular por contato com corpo estranho, como quando entra um cisco ou areia, explica Tiago César, o correto é lavar a região com soro fisiológico, com cuidado e delicadeza. "Ir lavando e piscando, percebendo se a sensação incômoda da presença do corpo estranho passou, lembrando que a região dos olhos é muito sensível. Caso não tenha acesso a soro fisiológico na hora, pode lavar com água corrente." Depois, se o desconforto persistir, é muito importante procurar o oftalmologista para que ele possa examinar e identificar se ocorreu alguma fissura ou lesão, prosseguindo para o tratamento adequado."É importante também manter uma rotina de consultas médicas periódicas. As pessoas têm o hábito de procurar apenas quando o problema está incomodando demais, então, perde-se a possibilidade de atuar melhor na prevenção e na correção precoce. Quanto mais cedo identificado o problema, maiores as chances de sucesso na sua correção", aponta o oftalmologista.