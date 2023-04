O beijo no cinema e os tabus que cercam demonstrações públicas de afeto

John C. Rice e May Irwin protagonizaram o primeiro beijo nos filmes, em 1896 (foto: Reprodução )

Você conhece a história do beijo?





"The Kiss" foi o primeiro filme com cenas de beijo na história do mundo. O filme foi lançado em 1896 e dirigido por William Heise.

As cenas de beijo foram consideradas escandalosas na época e causaram muita controvérsia. O filme foi um grande sucesso e abriu caminho para a inclusão de mais cenas românticas nas produções cinematográficas. "The Kiss" foi um curta-metragem mudo que durou apenas 18 segundos, mas seu impacto no cinema foi significativo. Ele abriu caminho para um conteúdo mais ousado nos filmes e ultrapassou os limites do que era considerado aceitável para o consumo público.





A indústria cinematográfica percorreu um longo caminho desde então e, hoje, a intimidade na tela é comum. No entanto, é importante lembrar o caráter inovador de "The Kiss" - o impacto que teve no cinema como o conhecemos foi imenso, o que ajudou a quebrar tabus sociais. Hoje, beijos na tela são uma ocorrência comum nos filmes, mas tudo começou com essa película inovadora de mais de um século atrás.













O sucesso do filme também refletiu uma mudança na atitude da sociedade em relação à sexualidade e à intimidade, à medida que as pessoas começaram a adotar uma abordagem mais liberal e de mente aberta.

Na indústria cinematográfica, "O beijo" marcou uma virada na representação de relacionamentos românticos na tela, abrindo caminho para representações mais realistas e naturalistas da intimidade. Isso ajudou a criar uma forma mais sutil e sofisticada de contar histórias no cinema, permitindo que os cineastas explorassem as complexidades das relações humanas de uma forma mais autêntica e atraente.

Daquela época, dependia fortemente de gestos e expressões, e o beijo era uma ferramenta poderosa para transmitir emoção e paixão. A sedução era viva entre os amantes. Uma mulher deveria ser cortejada, conquistada para dar um selinho.





Durante a década de 1920, o tabu em torno da intimidade física começou a desaparecer e as pessoas se tornaram mais abertas a expressar seu amor e carinho em público. Isso se refletiu na mídia, onde as cenas de beijo se tornaram mais dominantes e menos escandalosas.

Nessa década foi a era da melindrosa, um novo tipo de mulher que desafiou os papéis tradicionais de gênero e adotou um estilo de vida mais liberal e independente. O beijo tornou-se um símbolo do empoderamento feminino, e as mulheres não tinham mais vergonha de dar o primeiro passo.





Nasceu o surgimento de novos estilos de beijo, como o "beijo francês", que evolvia o uso da língua. Esse estilo de beijo era considerado escandaloso e provocativo, mas rapidamente se tornou popular entre os casais jovens, assim evoluiu tornando-se mais apaixonado e íntimo. A ascensão da música jazz e da dança swing aumentou a atmosfera romântica, e o beijo tornou-se uma parte essencial do namoro e do romance.









A história do beijo é fascinante, cheia de influências culturais, sociais e artísticas. Da ascensão de Hollywood ao surgimento de novos estilos, o beijo evoluiu ao longo do tempo, tornando-se um elemento essencial da interação e expressão humana.





O filme afetou a percepção e o comportamento das pessoas em relação às demonstrações públicas de afeto, bem como as mudanças que ele pode ter causado na indústria cinematográfica.





Você também acredita que o diretor William Heise foi muito atrevido? Criar um curta-metragem com cenas de beijo que, na época, eram consideradas pornográficas.

Que ousadia, não?

Para a produtora cinematográfica de Thomas Edison. Retratava um beijo apaixonado entre dois atores, May Irwin e John Rice, e causou muita polémica na época. Muitas pessoas o filme era escandaloso e inapropriado, chegando a ser proibido em alguns lugares.





No entanto, "The Kiss" também foi incrivelmente popular e ajudou a estabelecer o beijo como um tema comum no início do cinema.

Você também seria capaz de quebrar tabus e causar uma mudança para novas possibilidades no mundo?

Não existe um filme tão curto e tão impactante na história como o filme com cenas de beijo. Conseguimos perceber o quão valioso o beijo era. Nos dias atuais, basta uma simples piscada para ganhar um beijo.





Hoje, o público continua a ser cativado por filmes e novelas que ousam explorar as emoções e proporcionar a experiência humana, em parte graças ao trabalho inovador dos primeiros cineastas do filme "The Kiss".





O beijo tem o poder de despertar as mais belas emoções e sentimentos. Ele é tão poderoso que pode provocar excitação sexual entre os envolvidos.





De um beijo gentil na bochecha a um abraço apaixonado, um beijo pode dizer muito. E quando é compartilhado entre pessoas que estão apaixonadas, pode ser uma experiência que nunca esquecerão por despertarem emoções positivas que cativam bons sentimentos.





Experiência de uma amiga: ´´Uma vez eu estava em uma balada e me dei uma chance em sair um rapaz que conheci, ele era bonito, mas, não sabia beijar, ele apertava a minha boca e beijava rápido. Eu tive a paciência de ensiná-lo a beijar com calma, deixar a boca leve, o pedi que me acompanhasse, por um simples detalhe eu pude curtir uma noite maravilhosa com um desconhecido.´´ Revela J. Silva





A vagina tem uma conexão muito forte com a boca. Isso significa que quando o beijo encaixa a mulher pode ficar extremamente excitada.





O beijo é uma maneira gostosa de se comunicar sem palavras e expressar emoções que as palavras sozinhas não podem transmitir. Então, a próxima oportunidade que você for beijar alguém, reserve um momento e aprecie o poder que um simples ato tem de despertar sentimentos que, às vezes, você nem saberia explicá-los.





O beijo pode ser uma declaração de amor, uma forma de demonstrar afeto ou simplesmente um gesto divertido e brincalhão.





Um beijo sempre vale a pena saborear. Mas não é apenas nos relacionamentos românticos que ele pode ser poderoso. O beijo de um pai na testa de seu filho pode proporcionar conforto e segurança, enquanto o beijo de um amigo na bochecha pode mostrar apreço e afeição. Até mesmo um beijo na cabeça de um animal de estimação pode fortalecer o vínculo entre dono e animal. É um gesto universal, que transcende a linguagem e a cultura. É algo que todos podemos apreciar e desfrutar. Portanto, não tenha medo de espalhar um pouco de amor e positividade com um beijo. Você nunca sabe o quanto isso pode significar para alguém.





O beijo também é uma forma de carinho. Aproveitem hoje, Dia Internacional do Beijo.