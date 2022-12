Entenda mais sobre a mononucleose infecciosa, a doença do beijo

A mononucleose, doença do beijo, que Anitta diz ter enfrentado, acomete principalmente indivíduos entre 15 e 25 anos, e pode ser transmitida pelo contato com a saliva, objetos contaminados e por transfusão de sangue (foto: Instagram/Reprodução) A cantora Anitta revelou que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr. Ela falou sobre a infecção durante o lançamento do documentário “Eu”, de Ludmila Dayer, no último dia 3 de dezembro.











Esse vírus pode ser encontrado no indivíduo por semanas, sendo que na saliva pode chegar a meses. A pessoa infectada pode não apresentar sintomas ou o quadro ser facilmente confundido com outras doenças respiratórias comuns.



Karen Mirna Loro Morejón, diretora da Sociedade Paulista de Infectologia (SPI), destaca cinco dúvidas comuns sobre a doença.





1 - Como é feito o diagnóstico?

"É feito por meio de exame de sangue: IGG e IGM".





2 - Como é transmitida?

"Prioritariamente, ocorre pelo contato com saliva, por meio de beijo ou mesmo objetos contaminados. O vírus também pode ser encontrado em secreções vaginais e no sêmen, podendo haver transmissão por via sexual."





3 - Quais são os principais sintomas?

"Dor de garganta , gânglios aumentados no pescoço, dor no corpo, febre e eventualmente alguns pacientes podem ter comprometimento do fígado e do baço também."

4 - Qual o tratamento é indicado atualmente?

"A princípio, a mononucleose é uma doença benigna, autolimitada e que não requer tratamento específico. O que precisamos é estar atentos aos sintomas desses pacientes e rastrear possíveis complicações que possam acontecer durante o curso dessa infecção".





5 - Existe alguma vacina?

"Não existe vacina para essa doença. Por isso, recomenda-se evitar contato íntimo e compartilhamento de objetos pessoais do paciente, como copos, talheres e escova de dente."





Em caso de suspeita, procure o médico.