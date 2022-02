Síndrome de Sjögren: queda na produção de saliva e de lágrimas

A síndrome de Sjögren é uma doença inflamatória crônica, de progressão lenta. Na maior parte dos casos, os primeiros tecidos afetados são as células epiteliais das glândulas salivares e lacrimais (foto: Pixabay)



Pode parecer algo saído de um sonho – pesadelo, no caso – ou da cena de um filme de ficção científica. Imagine se você não conseguisse produzir lágrimas ou saliva, como se tivesse areia nos olhos ou não ficasse saciado com os líquidos que bebe?Na progressão de casos da síndrome de Sjögren, pacientes costumam buscar atendimento quando a doença já está em estágio avançado, causando muito incômodo. Especialistas alertam sobre a importância em ficar atento a sintomas que podem indicar a patologia e sempre procurar o auxílio médico.

A síndrome de Sjögren faz parte do grupo de doenças autoimunes, ou seja, um distúrbio em que o nosso sistema imunológico passa a produzir anticorpos que atacam células e tecidos do próprio corpo, como se fossem agentes invasores. É uma doença inflamatória crônica, de progressão lenta, mas contínua. Portadores da síndrome apresentam risco aumentado de desenvolver linfomas, um tipo de câncer no sistema linfático.

Na maior parte dos casos, os primeiros tecidos afetados são as células epiteliais das glândulas salivares e lacrimais. A queda na produção de saliva e de lágrimas provoca secura nos olhos e na boca. No entanto, o agravamento do processo inflamatório pode danificar membranas que revestem outros órgãos e provocar ressecamento no nariz, traqueia, tireoide, vagina, rins, pulmões, fígado, pâncreas, pele e sistema nervoso.

“São sintomas progressivos. A pessoa começa a sentir uma sensação de olho seco e boca seca que vai aumentando com o tempo. No início, ela vai tentando algumas medidas próprias, não percebe o que está acontecendo direito. Depois, começa a sentir alterações muito significativas. Geralmente, quando os pacientes procuram o auxílio médico, já é quando está incomodando bastante”, explica Mariana Peixoto, presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia.

A médica ressalta que as pessoas devem ficar atentas aos sintomas, mesmo sendo uma doença de difícil diagnóstico. “É importante orientar os pacientes quando começar uma sensação de coceira mais significativa no olho, ou uma sensação de que tem uma areia no olho, que está incomodando, ou uma necessidade maior de beber líquidos durante as refeições. Se os pacientes começarem a reparar esses sintomas, vale a pena buscar uma avaliação”, aponta.

A síndrome de Sjögren é considerada a mais frequente das enfermidades raras. Ela afeta aproximadamente 2% da população mundial, sendo a maior parte mulheres adultas ou idosos. Não é uma doença que acomete pessoas mais jovens habitualmente e casos em crianças e adolescentes são mais raros.

“O diagnóstico sempre depende de exame físico, exames laboratoriais e outros específicos, tanto nas glândulas salivares quanto nas lacrimais. Quanto mais cedo o paciente vier, maior a chance de sucesso. Muitas vezes, quando o paciente chega ao médico com uma doença muito avançada, a glândula já teve uma destruição muito grande e não conseguimos melhorar os sintomas dele. O ideal é o paciente procurar ajuda médica de uma maneira mais precoce”, lembra a reumatologista.



A maior parte dos pacientes procura o médico por volta dos 40 anos, com sensação de areia nos olhos resultante da má lubrificação. Como se trata de um sintoma comum a muitas patologias oculares, é difícil o diagnóstico e o oftalmologista deve referendar a consulta com um reumatologista.

Segundo a reumatologista, uma pesquisa feita pela Fundação da Síndrome de Sjögren, nos Estados Unidos, relata uma média de seis anos entre a manifestação dos primeiros sintomas e a identificação da doença. “Às vezes, um sintoma que pode parecer uma coisa simples pode ser uma doença reumatológica que tem tratamento e cuidados”, define Mariana Peixoto.

FORMA ISOLADA

A médica também ressalta que a síndrome pode ocorrer de forma isolada, sem relação com outras enfermidades, ou simultaneamente a outras doenças reumatológicas autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, vasculite, esclerodermia, e tireoidite de Hashimoto. Por um lado, o diagnóstico pode ficar mais complicado, com sintomas sendo causados pelas patologias associadas ou medicamentos para o tratamento delas. Por outro, como a pessoa está sendo acompanhada por um médico, pode ser identificada Sjögren de forma mais precoce, o que facilita no tratamento.

“Existem dois tipos de tratamento. O tratamento tópico, que é feito justamente para voltar a lubrificação desses lugares, com a saliva artificial, que é um spray, e as lágrimas artificiais, que não é só soro, a lágrima tem diversos componentes. Esse tratamento tópico vai trazer um conforto. E existe ainda o tratamento sistêmico, com as medicações específicas que o reumatologista vai prescrever para ajudar a controlar a doença.”

A reumatologista sinaliza que os tratamentos não conseguem fazer com que o paciente tenha de volta o que perdeu em condições de produção de lágrimas e saliva, mas que os cuidados são extremamente necessários para não piorar o quadro. “Conseguimos algum grau de melhora e conforto para o paciente. Ele precisa tratar para parar a progressão da doença, senão ele vai continuar piorando. Geralmente, sente-se um conforto muito maior com o tratamento, então o paciente adere”, avalia.

Como a produção deficiente de saliva pode facilitar a proliferação de fungos ou bactérias na boca e o aumento de cáries dentárias, os cuidados com a higiene oral devem ser redobrados. A falta de lubrificação dos olhos também pode acarretar outros problemas.



“O risco de cárie e conjuntivite é justamente pela baixa lubrificação. Quando a boca não tem a salivação suficiente, o dente que fica ressecado tem aumento de chances de cárie. No olho, com o baixo nível de lágrimas, aumenta muito a chance de vírus e bactérias entrarem e fazerem uma contaminação do globo”, descreve a médica.

Ainda não se sabe exatamente por que o sistema imune desencadeia uma resposta que agride as glândulas exócrinas do próprio organismo. Uma das hipóteses é que fatores genéticos e hereditários, hormônios sexuais e certas condições ambientais possam estar envolvidos nesse processo.



A outra é que infecções por vírus e alguns tipos de bactérias funcionam como gatilho para desencadear a doença nas pessoas geneticamente predispostas.