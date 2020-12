A incompreensão sobre o feminismo é um projeto

Professora no Centro Universitário Una na área de Comunicação. Mestre em Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG. Coordenadora de Marketing no Instituto Ânima. Promove discussões sobre política, feminismo e ética no Instagram @claraateixeira

'Desmistificar o feminismo é revolucionário' (foto: Charly Gutmann / Pixabay )

Certamente você já ouviu falar que feministas são mulheres raivosas, radicais, que odeiam os homens e que querem acabar com a família. Eu sinto muito em dizer que você foi enganado.





O mundo em que vivemos se sustenta em alguns pilares e o machismo é um deles. O capitalismo é fundamentado na divisão social do trabalho. É esse conceito que representa aquela ideia tão arraigada entre nós de que o cuidado com a casa e com os filhos é um trabalho “naturalmente” feminino e que todas as atividades ligadas à força e à razão seriam “naturalmente” masculinas.





LEIA MAIS 08:20 - 20/09/2020 Nova geração se despede de Ruth Ginsburg, ícone do feminismo

04:07 - 19/05/2019 Feminismo: o que mudou?

23:19 - 18/11/2020 Novo presidente do Peru nomeia gabinete chefiado por advogada feminista mulheres desde o seu nascimento para aceitar pensamentos e ações sexistas. Desse modo, enquanto os homens produzem, as mulheres procriam para colocar novos trabalhadores para produzir mais e, assim, manter a engrenagem. A única coisa que há de natural nisso tudo é o interesse das classes dominantes em manter as estruturas de poder na sociedade. É vital para o capitalismo socializar homens edesde o seu nascimento para aceitar pensamentos e ações sexistas. Desse modo, enquanto osproduzem, as mulheres procriam para colocar novos trabalhadores para produzir mais e, assim, manter a engrenagem.





O que o feminismo propõe é uma ruptura com essa lógica opressora e o fim da exploração sexista. Como afirma Bell Hooks (2018)*, “o movimento não é anti-homem, é anti-sexismo”. A discriminação de gênero (que é o sinônimo de sexismo) pode ser entendida como o preconceito baseado no gênero de uma pessoa. Eu gosto de ampliar ainda mais essa noção e entender que o sexismo tem uma ligação direta com os papéis de gênero.





Da igreja aos filmes de Hollywood, há um imenso aparato cultural que nos diz o que é “coisa de homem” e o que é “coisas de mulher”. Não tem como escapar, todos nós somos atravessados por ideias como: mulheres devem ser boas e servir; homens não levam desaforo para casa e nem podem chorar. Essa definição de comportamentos que devem ser performados por cada um dos gêneros encontra na divisão social do trabalho sua razão de existir. É por isso que você foi enganado em relação ao feminismo.





O feminismo propõe uma nova estrutura de sociedade baseada na igualdade. O movimento não propõe apenas que homens e mulheres ganhem os mesmos salários, ou que as mulheres tenham mais representatividade política. O feminismo propõe uma revisão de toda organização social e é exatamente por isso que ele é ameaçador.





A incompreensão sobre o feminismo é um projeto. Como a maior parte de nós aprende sobre o feminismo na mídia de massa, o conceito de feminismo ainda está ligado ao medo e à fantasia. Não é de se estranhar que 56% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais não queiram se associar ao movimento, segundo pesquisa publicada pelo Datafolha em abril de 2019 . Nós mulheres somos tão socializadas a aceitar e reproduzir o sexismo quanto os homens. A diferença está apenas no fato de que os homens se beneficiam um pouco mais do machismo.





Contrariando o projeto de manutenção da ordem, homens e mulheres começaram a entender a mutualidade e a interdependência que existe entre nós. Estamos descobrindo juntos um caminho de liberdade para desconstruir os papéis de gênero e acabar com a dominação sexista.





Desmistificar o feminismo é revolucionário.



* hooks, bell. O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018



Quer comentar a coluna, tirar dúvidas ou sugerir temas? Envie email para professoraclarat@gmail.com