Carlos Viana e mais três candidatos ao governo de Minas se declaram negros

Dos dez candidatos ao governo de Minas, quatro se autodeclaram negros ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Renata Regina (PCB) e Indira Xavier (UP) se autodefinem como pretas; Carlos Viana (PL) e Lorene Figueiredo (Psol), pardos. Os quatro estão na categoria negros, de acordo com a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que engloba pretos e pardos.

Romeu Zema (Novo), Lourdes Francisco (PCO), Cabo Tristão, Kalil (PSD), Marcus Pestana (PSDB) e Vanessa Portugal (PSTU) se autodeclararam brancos.

A propaganda política teve início nesta segunda-feira(16/08), quando os candidatos apresentam as propostas também na televisão. A campanha deste ano refletirá a diversidadde. No Brasil, o número de candidatos negros superou o número de brancos, conforme os registros do TSE

Em Minas, no entanto, o número de candidatos negros é o mesmo de candidatos brancos. Dos 2.496 candidaturas em Minas, 1.234 pessoas (49,44%) se declararam brancas e 1.222 (49%) se declararam pretas ou pardas. Há, ainda, 25 pessoas com raça não informada, nove identificadas como cor amarela e seis indígenas.





Em 2018, Minas teve 52,19% de candidatos brancos, 33,36% de pardos, 11,67% de pretos. Há quatro anos, foram apenas dois candidatos indígenas (0,08%).