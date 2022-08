Andreia de Jesus é candidata a reeleição para deputada estadual (foto: Daniel Protzner/ALMG - 4/11/21)



O número de candidatos negros ultrapassou o de candidatos brancos nas eleições em 2022. Neste ano, os negros correspondem a 49,57% das 28.274 candidaturas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enquanto os brancos são 48,86%.

Ao todo são 28.274 candidaturas em todo o país para os cargos de presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais e federais.

Apesar do aumento no número de candidatos negros, o percentual ainda não espelha a população brasileira. De acordo com o IBGE, a população brasileira é formada por 54,9% de negros e 44,2% de brancos.

Em 2018, o número de candidatos brancos no Brasil representava 52,4%. Os pardos eram 35,7% e os pretos 35,7%. Os indígenas eram 168 (0,58%). O Brasil tem 12 candidatos à Presidência da República.

A diversidade para os cargos legislativos poderá ser vista na propaganda eleitoral que tem início nesta terça-feira (16/08). A propaganda para os cargos executivos teve início nesta segunda-feira (15/08). Léo Péricles (Unidade Popular) é o único homem negro na disputa presidencial.

O pedido de registro de candidatura será analisado pelo TSE para verificar o cumprimento dos requisitos de elegibilidade e se há alguma causa de inelegibilidade. O julgamento dos pedidos deve ser concluído até o dia 12 de setembro, 20 dias antes da realização do 1º turno, que está marcado para 2 de outubro.

Diversidade em Minas

Dos dez candidatos ao governo de Minas, quatro se declaram negros: Renata Regina (PCB) se autodeclara preta; Carlos Viana (PL), pardo, Lorene Figueiredo (Psol), parda, e Indira Xavier (UP) se declara preta.





Dos 2.496 candidaturas em Minas, nesta eleição, 1.234 pessoas (49,44%) se declararam brancas e 1.222 (48,95%) se declararam pretas ou pardas. Há, ainda, 25 pessoas com raça não informada, nove identificadas como cor amarela e seis indígenas (0,24%).

Em 2018, Minas teve 52,19% de candidatos brancos, 33,36% de pardos, 11,67% de pretos. Há quatro anos, foram apenas dois candidatos indígenas (0,08%).

Baixa representatividade

Apesar de haver um número equiparado entre candidatos negros e brancos, os resultados das últimas eleições não refletiram a pluralidade. Os negros, foram sub-representados na Câmara dos Deputados em 2018.

No início da legislatura, 125 deputados se autodeclaram negros (104 pardos e 21 pretos), o que corresponde a 24,3% do total. Os brancos ocuparam 75% da Câmara.