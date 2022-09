Zema afirma que Minas Gerais é o estado mais seguro do país

Zema diz que Minas é o estado mais seguro do Brasil (foto: Sérgio David/Novo)

Candidato à reeleição para o governo, Romeu Zema (Novo) afirmou que, hoje, Minas Gerais é o estado mais seguro do país.Ao ser questionado sobre quais suas propostas para a Segurança Pública, em uma entrevista a uma rádio nesta quarta-feira (14/9), Zema se comprometeu a dar continuidade aos investimentos no segmento. Segundo ele, a rede de comunicação está sendo atualizada da analógica para a digital e que o poder público tem investido em viaturas.Durante visita a Teófilo Otoni, na Região do Vale do Mucuri, o candidato participou de uma carreata pela cidade. Ainda na entrevista, Zema disse que mais um passo foi dado para a continuidade das obras do Hospital Regional local e que está prevista a conclusão 24 meses após a retomada das obras.Em fevereiro de 2014, a construção foi iniciada após autorização do então governador Antônio Anastasia (PSD). A previsão era que a obra fosse entregue em dezembro de 2015. Inicialmente o governo estadual investiu R$ 104 milhões no empreendimento. Em 2016, foi paralisada.Pela tarde, Zema foi a Almenara, no Vale do Jequitinhonha, dar entrevista para uma rádio e fazer corpo-a-corpo no local.

Na quinta-feira (15/9), o candidato vai a Janaúba, na região Norte de Minas, onde dará entrevistas a imprensa local e irá se reunir com lideranças da região.