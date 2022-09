Alckmin crê em Kalil no 2° turno em MG: 'Grandes mudanças ocorrem no final'

Alckmin (ao centro) concedeu entrevista ao lado de Kalil (esq.) e do senador Alexandre Silveira (dir.) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 13/9/22)



Alckmin teceu elogios a Kalil, que o acompanhou na passagem pela Santa Casa. O ex-governador paulista falou que o aliado foi um "grande prefeito" de Belo Horizonte.



Acesse o site: https://em.com.br / https://uai.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/

Twitter - https://twitter.com/em_com



#Alckmin #Kalil #MG #Eleições2022" />

Converter apoio de Lula em votos é desafio

Embora Alexandre Kalil (PSD) ainda precise ganhar terreno na disputa pelo governo mineiro com o candidato à reeleição Romeu Zema (Novo), Geraldo Alckmin (PSB) crê que há tempo para reversão do cenário. Nesta terça-feira (13/9), ao passar por Belo Horizonte, o concorrente à vice-presidência na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) minimizou a proximidade da ida às urnas, agendada para 2 de outubro, e disse confiar na passagem de Kalil ao segundo turno."(Kalil) fez um grande governo, foi reeleito com uma votação consagradora e está crescendo. As grandes mudanças (no cenário eleitoral) ocorrem mais ao final", afirmou o ex-governador de São Paulo, durante visita à Santa Casa de Misericórdia, na Área Hospitalar da capital mineira.Alckmin teceu elogios a Kalil, que o acompanhou na passagem pela Santa Casa, e o classificou como um "grande prefeito" de Belo Horizonte. "Ele está preparado para ser um grande governador", garantiu.Kalil concorre com o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que encabeça a chapa presidencial engrossada por Alckmin.No início do mês, pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados mostrou que Kalil tem 30,9% das intenções de voto, mas Zema, o principal rival, soma 47,8% - registro MG-03243/2022 junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Quando associado a Lula, o ex-prefeito assume a ponta, com 43,9% , ante 35% de Zema, que nesse cenário é atrelado a Felipe d'Avila, presidenciável do Novo.Em busca de converter o apoio de Lula em votos, Kalil estará com o petista em Montes Claros, no Norte de Minas, na quinta-feira (15) . Hoje, o candidato do PSD acompanhou Alckmin durante compromissos em Poços de Caldas, no Sul, e Uberlândia, no Triângulo."Tenho enorme carinho pelo Kalil. Vamos fazer uma parceria pelo Brasil", disse o postulante.