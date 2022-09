Lula fará comício em Montes Claros na próxima quinta-feira (15/9)

No mês passado, Lula (foto) abriu campanha à presidência com ato em Belo Horizonte (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 18/8/22)

Minas no centro da campanha do PT

O presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um comício em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. O ato foi marcado para a próxima quinta-feira (15/9). Ao lado dele, estará o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que concorre ao governo do estado com o apoio petista. O senador Alexandre Silveira, também filiado ao PSD e candidato à reeleição, também vai participar do ato.A agenda foi confirmada neste domingo (11/9) pelo deputado federal Reginaldo Lopes (PT), coordenador da campanha de Lula em Minas."Lula não se aguenta de saudade de Minas Gerais e já está voltando. Quinta-feira (15/9), estará em Montes Claros, no Norte de Minas. Vai fazer um comício às 17h, junto com Alexandre Kalil e Alexandre Silveira", disse.Será a segunda visita de Lula a Minas desde o início oficial da campanha eleitoral, em meados de agosto. No último dia 18, ele protagonizou um ato político na Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte. O evento deu início oficial ao périplo do petista pelo país.A possibilidade de Lula passar pelo Norte de Minas era comentada nos bastidores petistas desde a semana passada. Antes, havia a expectativa de que o petista estivesse no Vale do Aço após o Dia da Independência, em 7 de setembro. Os planos, porém, não se concretizaram - e o presidenciável cumpriu agendas no Rio de Janeiro.Neste ano, além de BH em agosto, Lula esteve na capital também em maio. Ele passou, ainda, por Juiz de Fora, na Zona da Mata, e Uberlândia, no Triângulo. Há um mês, em entrevista ao, ele falou sobre o desejo de visitar o Norte mineiro antes do primeiro turno, agendado para 2 de outubro."Minas tem a diversidade e a complexidade do país. O país é grande, este ano a campanha é muito curta, e esta é uma eleição para selar o compromisso dos brasileiros com a democracia, com a paz, com a inclusão social, com nossa soberania e independência", explicou.

A semana será importante para a campanha de Lula em Minas Gerais. Isso porque, na terça-feira (13), o candidato a vice-presidente na chapa, Geraldo Alckmin (PSB), cumprirá agendas em Poços de Caldas, no Sul, e em Uberlândia. Kalil e Silveira também deverão estar nas atividades.



No início do mês, pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo EM, apontou que Lula tem 10 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) no estado.



Segundo o levantamento, o líder petista soma 44,7% das intenções de voto, ante 34,5% do candidato à reeleição. O mais próximo deles é Ciro Gomes (PDT), com 4,1%.



A sondagem está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03242/2022 e BR-01335/2022

O "Beabá da Política"