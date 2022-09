Kalil e Silveira vão compor comitiva de Alckmin em viagem por Minas Gerais

Alckmin (ao centro) tem participado dos comícios de Lula país afora, mas fará incursão solo a Minas (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 19/8/22)

Alckmin reforça laços com Minas para alavancar chapa

Lula lidera corrida eleitoral no estado

A campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acerta os detalhes para a viagem a Minas Gerais de Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente na chapa petista. O ex-governador de São Paulo estará no estado na terça-feira (13/9) e, ao longo do dia, vai passar por Poços de Caldas, no Sul, e Uberlândia, no Triângulo. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que concorre ao governo com o apoio de Lula, vai acompanhá-lo no périplo. A comitiva terá, ainda, o senador Alexandre Silveira (PSD), que tenta a reeleição pelo mesmo grupo político.A agenda de Alckmin em Minas pode ter, ainda, uma passagem pela capital. Trata-se de uma incursão solo do pessebista, que tem atuado como uma espécie de "fiador" de Lula em setores onde o PT encontra certa resistência.Em Poços de Caldas, segundo o deputado federal Odair Cunha (PT), Alckmin participará de um encontro com o setor hoteleiro e vai caminhar por ruas da cidade ao lado de apoiadores. Já em Uberlândia, segundo apurou o, representantes da agroindústria local devem ser o foco.Será a segunda vez de Alckmin em Uberlândia neste ano. Ele esteve na cidade em junho, no comício que apresentou à militância petista a aliança com o PSD mineiro. No mês passado, ele passou por Belo Horizonte. Nas duas ocasiões, o ex-tucano fez questão de citar as raízes mineiras de sua família."Minas Gerais é a terra de meus avós, que nasceram em Baependi, no Sul de Minas", disse, em ato político na Praça da Estação, em BH.Petistas mineiros trabalhavam para trazer Lula ao estado no início deste mês. Havia a expectativa por uma passagem dele pelo Vale do Aço na semana passada, mas os planos não foram concretizados e, nos dias previstos para o périplo, o candidato cumpriu compromissos no Rio de Janeiro.Apesar da mudança, Minas abriu oficialmente a campanha presidencial da aliança liderada por PT e PSB, com o palanque erguido no Centro belo-horizontino "O Brasil e a democracia brasileira estão sob ameaça. Esta é a terra da liberdade. Em Minas Gerais, se respira liberdade. É nesta terra da liberdade que começamos essa campanha cívica", falou Alckmin, à ocasião.

No início do mês, pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo EM, apontou que Lula tem 10 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) no

estado.



Segundo o levantamento, o líder petista soma 44,7% das intenções de voto, ante 34,5% do candidato à reeleição. O mais próximo deles é Ciro Gomes (PDT), com 4,1%.



A sondagem está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03242/2022 e BR-01335/2022

