Lula e Marina Silva se reúnem e tratam da causa ambiental

Marina entregou a Lula um documento com propostas (foto: Reprodução/Twitter Lula)

Hoje, a meu convite, depois de muitos anos, reencontrei com @MarinaSilva. Relembramos da nossa história, desde quando nos conhecemos. Conversamos por duas horas e ela me apresentou propostas para um Brasil mais sustentável, mais justo e que volte a proteger o meio ambiente. pic.twitter.com/lPEas0pmjZ %u2014 Lula 13 (@LulaOficial) September 11, 2022

O presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou, neste domingo (11/9), com Marina Silva (Rede), que foi ministra do Meio Ambiente durante parte de seu governo. A ex-senadora pelo Acre, agora candidata a deputada federal por São Paulo, levou a Lula um documento com propostas ligadas à pauta ambiental."Hoje, a meu convite, depois de muitos anos, reencontrei com Marina Silva. Relembramos da nossa história, desde quando nos conhecemos. Conversamos por duas horas e ela me apresentou propostas para um Brasil mais sustentável, mais justo e que volte a proteger o meio ambiente", disse ele, no Twitter.Ex-petista, Marina concorreu ao Palácio do Planalto em 2010, 2014 e 2018 - por PV, PSB e Rede, respectivamente. Ela se afastou de lideranças do PT ao longo do tempo e, durante a eleição de 2014, foi um dos alvos da campanha de Dilma Rousseff (PT).Neste ano, a Rede compõe a coligação de Lula. No mês passado, Marina não descartou dar apoio pessoal ao candidato Ao jornal, ela afirmou que, na democracia, as pessoas "conversam em cima de propostas" e destacou que as "divergências não são impeditivas para o diálogo".

