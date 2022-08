Marina Silva sobre Lula: 'Divergências não impedem o diálogo'

Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente durante o Governo Lula (foto: Reprodução)

A ex-ministra do Meio Ambiente e agora candidata a deputada federal Marina Silva (Rede-SP) declarou que não descarta uma aproximação com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para a ex-ministra, as "divergências" políticas não impedem um diálogo com Lula, candidato à Presidência da República.