Lula no Jornal Nacional: candidato será o sabatinado desta quinta-feira

Lula durante discurso na Praça da Estação na última quinta-feira (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) O candidato à Presidência pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, será o entrevistado desta quinta-feira (25/8) no Jornal Nacional, na TV Globo. O petista é o terceiro a participar da sabatina, que começa às 20h30 e terá 40 minutos de duração. Os entrevistadores serão os âncoras do telejornal, William Bonner e Renata Vasconcellos.









A regra para escolha dos candidatos sabatinados foi definida pelos cinco líderes da pesquisa divulgada pelo Datafolha de 28 de julho. André Janones (Avante), também estava na lista dos entrevistados, mas foi retirado após desistir da candidatura ao Planalto.





Lula lidera as pesquisas de intenção de voto à presidência. Na última atualização do Datafolha, divulgada na quinta-feira da última semana (18/8) , o petista aparece com 47% contra 32% de Jair Bolsonaro. Em um eventual segundo turno, Lula obteve 54% das intenções, contra 37% do candidato do PL.





O "Beabá da Política"

