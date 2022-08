Lula e Bolsonaro confirmam presença no Jornal Nacional; confira datas

Lula e Bolsonaro estão confirmados (foto: APF/REPRODUÇÃO; Alan Santos/PR)

A Globo confirmou as informações na madrugada desta sexta-feira (5/8), minutos após vencer o prazo para as campanhas responderem ao convite. Ela informou que, além de Lula, Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) também marcarão presença.





Bolsonaro tinha pedido anteriormente que a entrevista fosse feita no Palácio do Alvorada, devido a agenda presidencial. Apesar disso, a Globo reiterou as regras, que foram aceitas pelo presidente.





A ordem das entrevistas ficou assim:

22/8 (seg) - Jair Bolsonaro (PL)

24/8 (qua) - Ciro Gomes (PDT)

25/8 (qui) - Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

26/8 (sex) - Simone Tebet (MDB)





Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foram entrevistados no Palácio do Alvorada quando concorriam à reeleição. Apesar disso, a Globo informou que as regras foram alertadas para a campanha de 2022.



O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Planalto, decidiram comparecer aos estúdios dae vão participar da série de entrevistas com os candidatos à presidência no Jornal Nacional.