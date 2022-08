Bolsonaro afirma que participará de debates com ou sem Lula

O presidente Jair Bolsonaro (PL) garantiu, nesta terça-feira (2/8), que pretende ir aos debates das eleições deste ano. Conforme o chefe do Executivo informou, ele “tem muita coisa a apresentar”.

Além disso, informou que não “vai dar bola” se seu principal concorrente ao pleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estará presente ou não nas sabatinas.

“Eu pretendo ir, na política tudo é dinâmico. Até porque eu tenho muita coisa a apresentar. Eu não vou ficar preso a uma agenda onde alguém vai me atacar de forma gratuita e eu ficar respondendo ataques. Vou responder com o que nós fizemos e fazer comparações com governos anteriores”, afirmou, em entrevista ao SBT Brasil.