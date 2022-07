Por falta de Lula e Bolsonaro, CNN Brasil cancela debate

De acordo com a CNN Brasil, com a falta de Lula e Bolsonaro, o debate não iria refletir o real cenário da disputa presidencial. (foto: (foto: Ricardo Stukert/PT Alan Santos/PR)) A CNN Brasil informou, em comunicado oficial, que decidiu cancelar os debates presidenciais que iria realizar na campanha eleitoral. A decisão foi tomada pela não confirmação dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), os mais-bem colocados nas pesquisas. De acordo com a emissora, com a ausência de Lula e Bolsonaro, o debate não iria refletir o real cenário da disputa presidencial.





Apesar disso, a emissora afirmou que há possibilidades de formar um consórcio temporário com outros veículos de comunicação para tentar viabilizar a realização dos debates. Ainda concluiu que o evento é um compromisso firmado de qualquer emissora que trabalha com viés democrático.





"As premissas para a definição desse formato são o compromisso de todos os veículos com o sistema democrático e com a total imparcialidade diante do cenário político polarizado", destacou a emissora.





O debate da CNN Brasil estava marcado para o dia 6 de agosto e, na ocorrência de segundo turno, havia reservado o dia 3 de outubro.

Ciro se diz “decepcionado” e ataca Lula e Bolsonaro

O candidato à presidência pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Ciro Gomes, afirmou em seu Twitter que ficará decepcionado caso a CNN Brasil deixe o “seu público sem debate.”

A democracia corre mais riscos e sofre mais danos com o silêncio da mordaça do que com os latidos de cão desdentado, como os de Bolsonaro, no seu show patético no Maracanãzinho. %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) July 26, 2022





O presidenciável ainda aproveitou o ensejo para atacar os principais opositores na corrida ao Palácio do Planalto. Em referência à ausência de Lula e Bolsonaro no debate, Ciro disse que “a democracia corre mais riscos e sofre mais danos com o silêncio da mordaça do que com os latidos de cão desdentado.”