Bolsonaro lamenta ausência do Novo em palanque: 'Tentamos de toda maneira'

Presidente Jair Bolsonaro (PL) lamenta que Novo terá candidato próprio à presidência (foto: Reprodução/SBT)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou, nesta terça-feira (2/8), que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), não estará em seu palanque nas eleições deste ano. O mineiro, que tentará a reeleição, apoiará o candidato de seu próprio partido, Felipe D'ávila. Com isso, o comandante do Palácio do Alvorada reforçou o apoio ao senador Carlos Viana (PL).