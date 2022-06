Bolsonaro 'fez muita coisa' por Minas Gerais, diz Carlos Viana

Viana é tido como o nome mais "bolsonarista" da disputa. Isso porque ele é correligionário de Jair Bolsonaro (PL), presidente da República e pré-candidato à reeleição no pleito deste ano.



"A tentativa é me tirar do jogo no tapetão, e não vão conseguir. Porque eu fui convidado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, eu não pedi", completou.



A disputa



Além de Zema e Viana, Alexandre Kalil (PSD), Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol), Saraiva Felipe (PSB) e Vanessa Portugal (PSTU) se colocam como pré-candidatos na disputa pelo governo mineiro.



Viana é o quinto entrevistado no âmbito da disputa ao Governo de Minas nas eleições deste ano. Corrêa, Kalil, Renata Regina e Zema já participaram do EM Entrevista. Após Viana, Saraiva Felipe será o sabatinado, às 13h da próxima segunda-feira (20).



Leia mais no site: https://em.com.br / https://uai.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/

Twitter - https://twitter.com/em_com



#Viana #Zema #bolsonaro #eleições2022" />