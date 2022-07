Diretor da Band conta com Lula e Bolsonaro em debate

Diretor da Band espera que Lula e Bolsonaro estejam no debate (foto: EVARISTO SA / AFP / MAURO PIMENTEL)

Ciro Gomes foi o primeiro a garantir presença nos debates. Outros foram confirmando. Ficou a dúvida sobre Bolsonaro - que disse agora que irá a debate no primeiro turno. Lula também já sinalizou que participará. (Debate na Band dia 28.) %u2014 Fernando Mitre (@fernandomitre) July 28, 2022

Bolsonaro desafia Lula

Petista responde

O diretor nacional de jornalismo da Rede Bandeirantes, Fernando Mitre, conta com a presença dos candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no debate do 1º turno marcado para dia 28 de agosto. Segundo Mitre, Ciro Gomes (PDT) e outros políticos confirmaram a participação.Caso compareçam ao debate da Band, Bolsonaro e Lula terão posturas em relação a outros canais. Eles não estiveram na sabatida da, que entrevistou Simone Tebet (MDB) na segunda-feira (25/7), André Janones (Avante) na terça-feira (26/7) e Ciro Gomes na quarta-feira (27/7).Bolsonaro e Lula também se recusaram a participar do debate da CNN Brasil, que decidiu cancelar por não refletir o real cenário da disputa presidencial.Na convenção do PL, no lançamento da candidatura no último domingo (24/7), Bolsonaro convocou Lula para um debate . Na ocasião, ele criticou o opositor dizendo "não ter adjetivos para qualificá-lo nesse momento" e que apenas seria possível caso os dois se enfrentassem.Não é a primeira vez que o presidente faz esse aceno a Lula. Em junho, durante viagem a Foz do Iguaçu (PR), Bolsonaro foi questionado se compareceria a debates neste pleito e ressaltou que isso ‘é uma questão de estratégia’. Mas completou afirmando que se Lula for, ele vai junto.Lula garantiu que participará de debate com Bolsonaro, mas teria que ser no 1° turno . "Eu irei em debate com qualquer pessoa. Já participei de debate com tanta gente, com Ulisses, com Brizola, com Aureliano Chaves, com Maluf, muita gente já participei de debate, muita”, disse.“Agora, o que o Bolsonaro está pensando? Ele já não foi no debate na outra campanha. Ele agora está pensando o seguinte: 'Eu só vou em debate no segundo turno'. E se você puder, lembra ele, que pode não ter segundo turno. A eleição pode ser resolvida no primeiro turno", afirmou, em entrevista ao