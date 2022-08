Lula relembra entrevista no Jornal Nacional: 'Adversário era Alckmin'

Alckmin era adversário de Lula nas eleições de 2006 e hoje é vice do candidato (foto: Flick/Ricardo Stuckert)

Na expectativa para a participação no Jornal Nacional, na TV Globo, o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para relembrar a sua última participação no programa, quando seu adversário, nas eleições de 2006, era Geraldo Alckmin (PSB), hoje seu vice-candidato.