Lula para Boca Rosa: 'Vamos juntos contra o ódio'

O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para responder a digital influencer e empresária Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa. Nessa quarta-feira (24/8), Bianca declarou voto no petista. No Instagram, Lula respondeu: 'Vamos juntos contra o ódio'.

No Instagram, Bianca Andrade acumula mais de 18 milhões de seguidores e, no Twitter, aproxima de 2 milhões

Em seu Twitter, Boca Rosa disse que está estudando os candidatos à Presidência e irá votar em Lula, pois o primeiro passo é "tirar o Bolsonaro do poder", de acordo com a empresária. "Também quero que as pessoas possam viver numa sociedade onde mulheres, pessoas pretas, a comunidade LGBTQIAP+ e todas as minorias sejam respeitadas", declarou.