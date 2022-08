Lula aceita convite de Anitta para participar de podcast e debater política

Convite feito ao ex-presidente foi feito por Anitta em sua participação no Poddelas nessa segunda-feira (8/8) (foto: Reprodução/Poddelas/Reprodução/Ricardo Stuckert) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República para as eleições de 2022, aceitou o convite da cantora Anitta para participar e discutir as políticas do Brasil em uma transmissão ao vivo no podcast Poddelas, apresentado pelas digitais influencers Bruna Unzueta e Tata Estaniecki.





Em sua participação no programa, nessa segunda-feira (8/8), a cantora reproduziu um áudio encaminhado pelo petista em que ele afirma ter vontade de discutir os problemas do país, se colocando à disposição de Bruna e Tata para participação no podcast. "Morrendo de vontade de participar", afirmou.









O ex-presidente também declarou a vontade de "poder discutir um pouquinho do problema do Brasil. Problema das mulheres. Problema das crianças. Problemas do dia a dia, que são muitos e que eu espero que a gente resolva tudo isso logo, logo".





Na ocasião, Lula ainda mandou um recado para Anitta pedindo para ela se cuidar e afirmou que muitas pessoas não entendem o posicionamento político da cantora. "Muita gente maldosa que tem muita inveja de você não consegue compreender seu sucesso, seu comportamento político. Nós precisamos derrotar esses nossos adversários", afirmou.









Leia também: Lula vem a BH no dia 18 e dividirá palanque com Kalil e Silveira Ao final da reprodução do áudio, Bruna afirmou que o candidato à Presidência está convidado. Até o momento, a participação de Lula não foi confirmada no podcast, no qual geralmente tem seus convidados anunciados uma semana antes.

Nas redes sociais, Lula compartilhou o trecho do convite e afirmou que "será um prazer ir ao Poddelas falar sobre políticas para as mulheres, crianças e todo o povo brasileiro".