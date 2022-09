Após ser cassado no Rio, Gabriel Monteiro desiste de candidatura a deputado

Ex-vereador do Rio, Gabriel Monteiro (em primeiro plano) desistiu de candidatura à Câmara dos Deputados (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Liberal é réu por vídeo de cunho sexual com menor

- O vereador cassado do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro (PL) desistiu da candidatura a deputado federal nesse sábado (10/9). Ele alegou "motivos pessoais" para a renúncia, de acordo com o documento entregue à Justiça Eleitoral.O político já havia tido o registro barrado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) , mas ainda poderia recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Folha não conseguiu contato com a defesa dele até a publicação desta reportagem.Na ocasião da cassação, o advogado Sandro Figueredo, que representa Monteiro, afirmou que entraria com recurso junto ao TSE "por entender injusta a decisão do juízo inferior, por não haver até o momento qualquer condenação com trânsito em julgado contra Gabriel Monteiro".Ex-policial militar, Monteiro perdeu o mandato de vereador no Rio em agosto por quebra de decoro parlamentar, após suspeitas de praticar sexo com uma adolescente e de forjar vídeos para seu canal no YouTube Gabriel Monteiro é réu no caso que apura a gravação de um vídeo íntimo em que o parlamentar aparece tendo relações sexuais com uma adolescente de 15 anos. Em março, a mãe da jovem procurou a polícia após os vídeos terem vazado no Twitter e em grupos de WhatsApp. Em depoimento, a adolescente disse que os vídeos foram divulgados sem o consentimento dela e que Monteiro havia dito que o vazamento do material foi feito por funcionários que o teriam "traído."A defesa de Monteiro afirma que seu cliente achava que a jovem era maior de idade. Em junho, o político foi denunciado por suspeita de assédio e importunação sexual contra uma ex-assessora de seu gabinete. Monteiro negou as suspeitas ao longo do processo que terminou com a perda do mandato.Matheus Gabriel Silva, conhecido como Matheus Floriano (PSD), tomou posse em agosto como vereador na vaga que era de Monteiro. Floriano usa o sobrenome do pai, Francisco Floriano, ex-deputado federal e candidato ao mesmo cargo pela União Brasil. O pai do novo vereador é pastor da igreja Mundial do Poder de Deus.