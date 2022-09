Saiba como foi o dia dos candidatos ao governo de MG nesta sexta (16/9)

Alexandre Kalil, Indira Xavier e Marcus Pestana foram alguns dos candidatos que cumpriram agenda de campanha nesta sexta-feira (16/9) (foto: Leandro Couri / Coligação Juntos pelo Povo de Minas Gerais/Laysa Xavier/Reprodução) Nesta sexta-feira (16/9), os candidatos ao governo de Minas Gerais cumpriram agenda de compromissos em campanha pelo estado. Cada um enfatizou os mais diversos temas, com representantes das categorias: desde comunidades do Norte de Minas até as pautas antidrogas e Reforma Trabalhistas. Saiba como foi o dia dos postulantes ao Palácio Tiradentes.





Romeu Zema





“Toda análise do Rodoanel foi feita ao longo de anos. O que temos é um projeto que já foi discutido, analisado, reanalisado, durante 15 anos. Tivemos audiências públicas, todas as partes puderam se manifestar. Agora, acho que, em um ano de eleição, me parece que estar atacando quem é bem avaliado faz parte do jogo”, declarou.





Outra proposta que Zema carrega em sua gestão, mas que ficou travada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e agora recebeu autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para que o estado faça adesão, se trata do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O atual chefe do Executivo estadual defendeu que a proposta não impedirá que novos servidores recebam reajustes salariais e que sejam feitos novos concursos.





“Será plenamente possível a recomposição pela inflação. (...) Sou favorável a ter um reajuste anual para todas as categorias. No Judiciário e Legislativo todos têm reajustes anuais, por que no Executivo não podemos ter?", questionou.

"Eu poderia ter feito um carnaval, como fizeram no passado, com 30% de reajuste, até gostaria. Mas sou responsável, vou dar reajuste com o que o estado tem condição de pagar. Não vou fazer isso e depois deixar faltar medicamentos, fechar hospital, fazer a merenda escolar se tornar uma porcaria, como aconteceu no passado”, apontou.





À tarde, Zema foi a Unaí, Noroeste de Minas, onde também participou de outra entrevista para rádio. Além disso, realizou um encontro e uma caminhada “Pé no Chão e Minas no Coração”.





Alexandre Kalil

A agenda de Alexandre Kalil (PSD) foi em Montes Claros, no Norte de Minas, pela manhã, onde se encontrou com povos e comunidades tradicionais da região. Na reunião, o ex-prefeito de Belo Horizonte ressaltou a importância da preservação de culturas como a dos quilombolas, defendeu a liberdade religiosa e o ensino e pesquisa como formas de transformação social.





"O investimento em Ciência e Educação é um investimento em qualidade de vida, isso a Ásia nos ensinou há 30 anos. Quem ignora da educação infantil à universidade está ignorando o futuro. Esse governo deixou as estradas acabarem, tudo bem, mas deixar a saúde acabar, igual estamos vendo agora, que não tem remédio, e deixar a educação acabar é condenar um Estado à regressão...”, afirmou.





Kalil ouviu queixas e reclamações sobre o abandono e o descaso do atual governo de Minas com as universidades estaduais. Representantes apontaram preocupação também com o Hospital Universitário, que atende exclusivamente pelo SUS, e que pode perder o financiamento estadual.





Representantes da agricultura familiar também pediram ao candidato a volta de programas que já existiam na região, que eram fundamentais para a região. “A agricultura familiar não precisa de muita coisa: é infraestrutura para escoar a produção e a retomada dos programas que já existiram. O programa de distribuição de sementes, de leite, volta com a Secretaria Regional do Norte. É voltar ao que era, que foi tirado do povo daqui que foi abandonado. Foi isso que escutei aqui”, contou Kalil.





Carlos Viana

Os compromissos do senador Carlos Viana (PL) foram em Belo Horizonte, onde se reuniu pela manhã e pela tarde com lideranças políticas e religiosas. À noite, participou de uma live nas redes sociais.





Marcus Pestana

Marcus Pestana (PSDB) fez uma visita à Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do Abuso de Droga (Abraço), em Belo Horizonte, no período da manhã. Ele defendeu o maior envolvimento dos governos na política antidrogas.





“A Abraço é uma instituição que deve servir de exemplo. O governo tem que promover o desenvolvimento social, coordenar e estimular as organizações não-governamentais e as organizações da sociedade civil”, afirmou.





À tarde, se concentrou para gravações de programa eleitoral.





Lorene Figueiredo

Lorene Figueiredo (PSOL) cumpriu agenda de campanha em Belo Horizonte. Pela manhã, a professora concedeu entrevista ao vivo para a Rede Catedral (TV Horizonte e Rádio América). À tarde, foi entrevistada pela Rádio Positiva de São Gotardo. No fim da tarde ela ainda participou de panfletagem com candidaturas do partido ao legislativo na Praça Sete.

Vanessa Portugal

Vanessa Portugal (PSTU) participou de uma sabatina pela manhã e seguiu para uma ação de panfletagem na Escola Anísio Teixeira, em Belo Horizonte. À tarde esteve na Conversa AFFEMG (Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais).





Indira Xavier

Indira Xavier (UP) iniciou sua campanha na porta da AeC, na Região da Lagoinha, em Belo Horizonte. A candidata conversou com os trabalhadores e trabalhadoras do telemarketing, que relataram suas condições de trabalho depois da reforma trabalhista. “Vamos trabalhar para uma nova regulamentação, revogar a Reforma Trabalhista que retirou direitos históricos dos trabalhadores", prometeu.





Ela ainda fez caminhada com a militância da unidade popular pelo Bairro Caiçara e campanha de porta em porta nos principais pontos comerciais da região. A candidata também promoveu uma ação de panfletagem na Escola Estadual Olegário Maciel, Faculdade de Medicina da UFMG e almoçou com a militância no restaurante popular da região hospitalar.





No restaurante, ressaltou a necessidade de abertura de mais restaurantes populares em Minas. "É necessário ter mais restaurantes com boa qualidade, comida balanceada e de baixo custo em toda Minas Gerais, quem tem fome, tem pressa", destacou.





À noite, ela participou da live do coletivo feminista PARTIDA, organização de promoção de mulheres na política.





Lourdes Francisco

Lourdes Francisco (PCO) realizou uma ação de panfletagem na Estação Eldorado, em Contagem.





A reportagem entrou em contato com as equipes dos candidatos Renata Regina (PCB) e Cabo Tristão (PMB), que não enviaram as agendas do dia.