Veja como foi a agenda dos candidatos ao governo de MG nesta terça (13/9)

Romeu Zema, Alexandre Kalil, Vanessa Portugal, Carlos Viana e Marcus Pestana em campanha nesta terça-feira (13/9) (foto: TV Globo/Rodrigo Lima / Coligação Juntos pelo Povo de Minas Gerais/PSTU/Isadorah Paulino/João Paulo Brum/ Divulgação) 2 de outubro, data da votação de 1° turno nas eleições deste ano, se aproxima e o prazo para os candidatos atraírem o eleitorado se estreita. Com isso, veja como foi o dia dos aspirantes ao Palácio da Liberdade nesta terça-feira (13/9).

Romeu Zema





Alexandre Kalil

Alexandre Kalil (PSD) esteve em comitiva pelo estado ao lado de Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De manhã eles passam por Poços de Caldas, no Sul de Minas, para uma reunião com empresários e representantes do setor turístico.

Logo depois, o candidato seguiu para Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde participou de um almoço com representantes dos setores empresariais locais do agronegócio.





Na cidade, o ex-prefeito de Belo Horizonte defendeu que o combate à pobreza passa por oferecer boas condições aos empresários e ao agronegócio. “Quem cuida do empresário, cuida do pobre. Temos que tratá-los com tapete vermelho, dar a infraestrutura para que possam gerar empregos, gerar impostos. É de lá que vamos tirar dinheiro para matar a fome”, afirmou.

Questionado sobre a falta de médicos em hospitais administrados pelo Governo de Minas, o candidato do PSD garantiu que irá realizar concurso público, assim que conseguir reverter o Regime de Recuperação Fiscal. “Primeiro, temos que revogar essa lei, que proíbe a contratação, para depois fazer o que devemos fazer. Vamos contratar médico, professor e policiais”.





Em relação ao setor de turismo, os candidatos ouviram reclamações de abandono. “Temos que tirar a mão do poder público para não atrapalhar, fomentando a infraestrutura, a cultura, e o poder aquisitivo do povo. Quando o povo está muito pobre, a última coisa que ele faz é visitar Poços de Caldas, por exemplo”, afirmou.





Geraldo Alckmin também falou das propostas para Minas Gerais e da importância da eleição de Alexandre Kalil para o Estado. “O presidente Lula tem dito que a prioridade é melhorar a renda, melhorar o emprego, valorizar o salário mínimo, ajudar a quem precisa, ter um crescimento inclusivo, e o turismo desponta como grande empregador”, apontou.





Por fim, à noite, ele voltou para Belo Horizonte, em uma visita na Santa Casa e no local também se reuniu com a diretoria. O último compromisso do dia foi no Comitê Central Lula e Kalil para encontro com representantes de movimentos sociais de Minas Gerais.





Carlos Viana

O senador Carlos Viana (PL) participou de entrevistas à rádio Itatiaia e Band News FM pela manhã. Enquanto à tarde, ele se reuniu com lideranças políticas.





Marcus Pestana

Marcus Pestana (PSDB) começou a agenda pela manhã em Teófilo Otoni, Região do Jequitinhonha/Mucuri, em uma entrevista à Rádio FM 98. O candidato também visitou o Hospital Santa Rosália, o Mercado Municipal (Mercadão) e o Comitê Eleitoral. Ele encerrou a programação na cidade às 12h, em um encontro com o ex-prefeito Getúlio Neiva.





À tarde ele foi para Almenara, na mesma região, e realizou visitas ao Hospital Deraldo Guimarães, Mercado Municipal e Associação Pro-Deficientes do Vale do Jequitinhonha (Aprodevaj). Por fim, se encontrou com a ex-prefeita Fabiane e voltou para Belo Horizonte.





Lorene Figueiredo

Lorene Figueiredo (PSOL) participou de Encontro com Apoiadores e Lideranças do MTST.





Indira Xavier

Indira Xavier começou às 6h30, em panfletagem na Estação Eldorado, em Contagem. Às 17h30 ela voltou ao local para continuar a ação.





Vanessa Portugal

Vanessa Portugal (PSTU) participou da Assembleia Geral trabalhadores da saúde da base Sindeess, na praça da Assembleia, às 7h. Enquanto 18h ela fez a entrega do documento em defesa da moradia na Casa dos Jornalistas.





Agenda de quarta-feira (14/9) dos candidatos

Romeu Zema

Romeu Zema estará na Região do Jequitinhonha/Mucuri. Primeiramente, em Teófilo Otoni às 9h15, com uma entrevista para rádio. Na cidade, ele participará de uma carreata, com concentração no Hotel Capital das Pedras, às 11h30. À tarde, Zema tem uma entrevista para rádio, em Almenara e às 15h estará em uma caminhada “Pé no Chão e Minas no Coração”.





Alexandre Kalil

Às 10h, Kalil participará de uma roda de conversa com representantes dos movimentos LGBTQIA+ de Minas Gerais no Comitê Central Lula-Kalil, em Belo Horizonte.





Na parte da tarde, concederá entrevista ao vivo para a Rádio Positiva de São Gotardo e fará gravações para a campanha nas redes sociais. 18h, estará no debate eleitoral no auditório da Faculdade de Direito e Ciência do Estado da UFMG, no Centro de BH.





Carlos Viana

Carlos Viana tem agenda às 8h30, em uma entrevista para a Rádio Super 91,7 FM. À tarde o senador se reunirá com lideranças políticas e gravará programa eleitoral. Por fim, às 20h, participará de uma live com o candidato ao Senado Federal, Cleitinho.





Marcus Pestana

Marcus Pestana intensifica campanha em Belo Horizonte. Às 8h30, o candidato participará de uma entrevista na Rádio Itatiaia. Logo mais, às 10h, estará em um café no Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, no Bairro Floresta.

À tarde, 13h, se reúne com grupo de "Mulheres do Brasil" , no Renaissance Work Center, no Bairro Funcionários. às 16h, ele terá uma entrevista ao Portal da Cidade, de Brumadinho, por vídeo. Por fim, às 18h, também estará no debate da Faculdade de Direito da UFMG, no Centro de BH.





Lorene Figueiredo

Lorene Figueiredo cumprirá agenda de campanha em Belo Horizonte. Às 8h, a professora é sabatinada pela Rádio Itatiaia. Ela segue para uma entrevista, às 10h, na Rádio Band News. No fim do dia, a partir das 18h30, participa de debate na Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG, no Centro.





Indira Xavier

Indira Xavier tem agenda à noite, 18h, no debate com candidatos ao Governo de Minas na Faculdade de Direito da UFMG.





Vanessa Portugal

Vanessa Portugal terá uma ação de panfletagem às 11h10 na Escola Municipal Helena Antipoff, em Belo Horizonte. Às 15h concederá uma entrevista para a TV Assembleia. À noite, 18h, também estará no debate com os candidatos ao governo de Minas, na Faculdade de Direito da UFMG.





Lourdes Francisco

A candidata do PCO, Lourdes Francisco, estará às 18h no debate promovido pela Faculdade de Direito da UFMG. No local, ela também fará uma ação de panfletagem.





Renata Regina

Renata Regina começa a agenda às 8h, em uma entrevista à TV Horizonte. Às 18h, estará no debate da Faculdade de Direito da UFMG.