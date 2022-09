Candidata a deputada estadual é agredida por colega de partido aliado em BH

A candidata teve o ombro deslocado, luxação no pulso, várias escoriações no braço e hematomas (foto: Divulgação/arquivo pessoal) Uma candidata a deputada estadual pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) foi agredida por um colega de um partido aliado no bairro Aarão Reis, Região Norte de Belo Horizonte, nessa segunda- feira (13/9). A briga aconteceu após os candidatos se desentenderem sobre a divulgação das propostas. Segundo Kelly Batista Ferreira, o candidato pelo Partido Social Democrático (PSD) queria que ela ficasse como “assistente” dele.

“Resolvemos trabalhar juntos, mas quando percebi que não havia uma paridade entre a divulgação de nossas campanhas e uma certa agressividade do outro candidato, resolvi desfazer a parceria”, conta.

“Ele estava desesperado para fazer a campanha porque ainda não tinha recebido os recursos do fundo eleitoral. Como os meus recursos já tinham sido liberados pelo meu partido, comprei uma caixa de som e fizemos os jingles.”

Kelly Ferreira conta que estava distribuindo santinhos e conversando com o eleitorado quando o outro candidato quis impedi-la na divulgação das propostas. Ela relata ainda que, na intenção de desfazer a parceria com o candidato, ao recolher a caixa de som e o notebook, foi agredida fisicamente. A advogada teve o ombro deslocado, luxação no pulso, várias escoriações no braço e hematomas.

De acordo com o advogado da vítima, Gilberto Silva, a mulher fez exame de corpo de delito do Instituto Médico-Legal (IML) e registrou Boletim de Ocorrência (BO). O advogado ainda afirma que será aberto um inquérito policial e todas a medidas protetivas deverão ser tomadas para que a candidata prossiga na campanha eleitoral.



“Também faremos estudos sobre os crimes eleitorais que o agressor possa ter cometido.” O nome do agressor foi omitido pela vítima "para não atrapalhar o processo".

“É bom ressaltar que esse caso não tem conotação de racismo nos limites da lei, mas percebo que houve misoginia, violência contra a mulher negra, apropriação indébita dos bens materiais dela e lesão corporal”, afirma Silva.