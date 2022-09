Reginaldo Lopes responde Ciro Nogueira sobre 'virada' em MG: 'Fake news'

Reginaldo participou da sabatina dos candidatos a deputado federal que tendem a ser os 'puxadores de voto' de seus partidos na eleição de outubro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)









DataFolha, só pra avisar, viramos Minas tictactictac %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) September 11, 2022



Na semana passada, o Nogueira foi às redes sociais falar sobre uma pesquisa interna feita pelo partido do presidente que apontava a virada em Minas. Para o ministro, "Minas já virou”.





Questionado sobre o assunto durante o podcast "EM Entrevista" do Estado de Minas, Reginaldo, que é coordenador da campanha de Lula em Minas, afirmou que não existem chances do presidente conseguir vencer no estado.





“Jamais. Os mineiros sabem que o país tá muito mal. Minas é uma síntese do Brasil. É um pequeno Brasil. A gente sabe que o governo Bolsonaro é incapaz. É irresponsável. Essa é mais uma fake news do ministro Ciro Nogueira. Eles vêm comprando pesquisas. Estão tentando forçar. Não tem um motivo para poder haver uma mudança.”



Reginaldo participou da sabatina dos candidatos a deputado federal que tendem a ser os "puxadores de voto" de seus partidos na eleição de outubro.



Além dele, o podcast de Política "EM Entrevista" recebeu também a vereadora de Belo Horizonte Duda Salabert, que concorre pelo PDT.

