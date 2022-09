Pesquisa Atlas: Lula e Bolsonaro empatados em Goiás

Lula tem 41,7% das intenções de voto entre os eleitores goianos, contra 40,1% do presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/AFP) Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados na disputa pela Presidência da República em Goiás. É o que aponta pesquisa realizada pelo Instituto Atlas.









Ainda de acordo com o levantamento, Soraya Thronicke (União Brasil) tem 0,8%; Felipe d'Ávila (Novo), 0,7%; Padre Kelmon (PTB), 0,1%. Os demais candidatos não pontuaram. Votos nulos, brancos e entrevistados que não souberam responder somaram 0,7%.





Para fazer o levantamento, o Atlas entrevistou 1.609 eleitores do Goiás, entre os dias 4 e 8 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no TSE com o número GO-03072/2022