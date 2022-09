Reginaldo Lopes: 'Acredito no segundo turno entre Zema e Kalil'

Reginaldo participou da sabatina dos candidatos a deputado federal que tendem a ser os 'puxadores de voto' de seus partidos na eleição de outubro (foto: Alexandre Guzanshe/EM)





“40% dos eleitores mineiros não sabem que Lula está com Kalil. Eu acho que agora, na reta final, vamos diminuir a diferença e vai depender do desempenho do andar de baixo. Eu acredito em um segundo turno em Minas. Acho que Kalil consegue chegar tecnicamente empatado com Zema e ir para o segundo turno”, afirmou.

“Agora que começou a aumentar o número de pessoas que assistem aos programas eleitorais. Nos próximos dias as pessoas vão acompanhar o dia a dia dos candidatos”, disse.



Além dele, o podcast de Política "EM Entrevista" recebeu também a vereadora de Belo Horizonte Duda Salabert, que concorre pelo PDT.

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT) disse, nesta quarta-feira (14/9), acreditar em um segundo turno entre Alexandre Kalil (PSD) e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).