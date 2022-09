Ciro Nogueira aponta 'desespero do PT': 'O jogo virou e a torcida é nossa'

Ministro-chefe da Casa Civil aponta desespero do PT e diz que "jogo virou" (foto: AFP)

Apita o jogo juiz! Termina! Acabou! Na beira do gramado, o desespero do PT pedindo o fim da partida antes da hora. SÓ QUE NÃO! O jogo virou e a torcida é nossa! Podem vaiar e gritar. O desespero bateu pq Bolsonaro presidente pelo bem do Brasil %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7!!! %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) September 11, 2022

DataFolha, DataFolha%u2026 vai ficar muito feio mais uma vez ajustar somente no dia da eleição!!!!!!!!!! pic.twitter.com/yZBnjxpdut %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) September 8, 2022

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, usou as redes sociais neste domingo (11/9) para ironizar o PT, após o partido organizar ofensiva por vitória no 1º turno. Em seu Twitter, Nogueira aponta desespero do PT e diz que o "jogo virou"."Na beira do gramado, o desespero do PT pedindo o fim da partida antes da hora [...] Podem vaiar e gritar. O desespero bateu pq Bolsonaro presidente pelo bem do Brasil", escreveu o ministro, que também é presidente do Partido Progressista (PP), pertencente à base que apoia o Bolsonaro.Na publicação, Nogueira também diz que o "jogo virou e a torcida é nossa", em possível referência ao mais recente levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado ontem (9/9). Os números apontam Bolsonaro na liderança, com 39%, à frente de Lula em São Paulo.Recorrentemente, Nogueira ironiza os resultados dos institutos de pesquisa , especialmente aqueles que mostram o ex-presidente Lula (PT) em primeiro lugar. Na última quinta-feira (8/9), ele usou o Twitter para debochar das pesquisas eleitorais do Instituto Datafolha."DataFolha, DataFolha... vai ficar muito feio mais uma vez ajustar somente no dia da eleição!!!!!!!!!!", escreveu o ministro, após atos de 7 de Setembro.O próprio Jair Bolsonaro, os filhos e apoiadores do presidente acusam o Instituto de não mostrar a verdadeira intenção de votos, insinuando que o instituto não tem números corretos sobre a corrida eleitoral.