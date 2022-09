Pesquisa F5: Quando associado a Lula, Kalil passa Zema na disputa em Minas

Kalil (foto) se ampara no apoio de Lula para alcançar Zema na eleição mineira (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 16/8/22)

Kalil tem um mês para converter apoio em votos

A pesquisa

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) lidera a disputa pelo governo mineiro quando tem o nome associado ao presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que o apoia no pleito estadual. Segundo pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelonesta sexta-feira (2/9), Kalil tem 43,9% das intenções de voto nesse cenário. A segunda colocação é de Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, que aparece com 35% ao ser atrelado a Felipe d'Avila, postulante de seu partido a presidente.Os números modificam o quadro visto no levantamento convencional, em que os eleitores opinam a partir de uma lista predefinida de candidatos sem que haja associação a lideranças nacionais. Nesse cenário, como mostrou mais cedo o, Zema vence Kalil por 47,8% a 30,9%.No que tange ao recorte com apoios, o senador Carlos Viana (PL) chega a 9,1% quando ligado ao presidente Jair Bolsonaro, também filiado ao PL.Marcus Pestana (PSDB), apoiado por Ciro Gomes (PDT), tem 1,2%. Por causa da margem de erro de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, ele está tecnicamente empatado com Vanessa Portugal (PSTU), que tem 0,1% quando associada à correligionária Vera Lúcia, que tenta chegar à chefia do poder Executivo federal.Renata Regina (PCB) tem o mesmo percentual de Vanessa e, portanto, também empata tecnicamente com Pestana. A comunista conta com o endosso de Sofia Manzano, que disputa a presidência da República pelo PCB.Cabo Tristão (PMB), Lorene Figueiredo (Psol) e Lourdes Francisco (PCO), que tiveram as candidaturas apresentadas ao eleitor como independentes, não pontuaram. Zerada, também, Indira Xavier (Unidade Popular). Ela foi atrelada ao presidenciável Leonardo Péricles, que concorre pela mesma agremiação.Segundo o Instituto F5, apesar dos relacionamentos feitos durante a entrevista, 6,5% dos participantes disseram não saber em quem votar. Outros 3,8% demonstraram o interesse de votar nulo ou em branco. Houve 0,3% de abstenções.Na última sondagem do Instituto F5, publicada em 19 de agosto, Kalil tinha 42,6% quando associado a Lula. Ele, portanto, cresceu dentro da margem de erro nesse cenário. Zema, ao ser ligado a d'Avila, ficava com 33,1% - o que também caracteriza oscilação positiva.Apesar dos bons números, Kalil ainda não conseguiu converter o apoio de Lula em votos - cuja tendência é retratada na pesquisa estimulada tradicional.Para Domilson Coelho, diretor-executivo do Instituto F5, a candidatura de Zema pode explicar as dificuldades do ex-prefeito de BH."Temos que levar em consideração a boa aprovação do Zema no governo de Minas. Ele está com as contas em dia junto aos municípios e ao funcionalismo. Ele tem a imagem de bom gestor. Isso o leva a ter bom desempenho nas pesquisas", diz.Em algumas localidades do interior, há o fenômeno do voto "Luzema", em que eleitores escolhem Lula para presidente e Zema para governador. O movimento é incentivado por partidos como Avante e Solidariedade, que estão no palanque do Novo em Minas, mas têm acordos nacionais com o PT "Às vezes, Lula não vai conseguir combater a força de Zema, e (isso) não é um sinal de fraqueza de Kalil. Não é um impedimento de Kalil; é que Zema já está consolidado", emenda Domilson.Os pesquisadores do Instituto F5 Atualiza Dados fizeram 1.625 entrevistas presenciais, em todas as regiões de Minas, entre os dias 29 de agosto e 1° de setembro. O nível de confiança do levantamento é de 95%.A pesquisa está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-03242/2022 e BR-01335/2022. O primeiro turno do pleito rumo ao Palácio Tiradentes ocorre em 2 de outubro. O segundo turno, caso necessário, está agendado para o dia 30 do mesmo mês.