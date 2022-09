As regras do debate de hoje com os candidatos ao governo de Minas

Logomarca da Globo Minas (foto: Divulgação)

O último debate com os candidatos ao governo de Minas Gerais vai ocorrer nesta terça-feira (27/9), às 22h30, na TV Globo. O debate será dividido em cinco blocos com temas livres, temas sorteados e considerações finais.Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL) e Marcus Pestana (PSDB) irão debater. A mediação ficará a cargo da jornalista Liliana Junger.As perguntas serão feitas apenas entre os candidatos, respeitando a ordem sorteada anteriormente. Cada candidato terá 30 segundos para fazer sua pergunta e terá um minuto de réplica. O candidato que vai responder terá 2 minutos e 45 segundos que poderá ser dividido como for mais conveniente entre resposta e tréplica.No primeiro bloco cada um vai responder apenas um questionamento de temática livre.Já no segundo debate, os temas das perguntas serão sorteados pela mediadora em uma urna. Cada candidato só será perguntado uma vez.No terceito bloco, os temas serão livres, mas cada candidato poderá responder até duas perguntas.No quarto bloco, os temas serão sorteados pela mediadora e cada candidato poderá responder até duas perguntas.No quinto e último bloco, os candidato farão suas considerações finaisForam convidados os concorrentes de partidos que tenham ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional e que estejam sem impedimento na Justiça, eleitoral ou comum, em conformidade com a legislação eleitoral.Candidato à reeleição, Romeu Zema faltou aos dois últimos debates para governo de Minas Gerais.