Pesquisa: Zema e Kalil empatam entre os eleitores com renda até 2 salários

Pesquisa Genial/ Quaest também mostra que o candidato à reeleição mantém a liderança nas intenções de voto, com 47%, mesmo percentual apurado na pesquisa anterior

No levantamento, Alexandre Kalil subiu 9 pontos. Passou de 27% das intenções, na pesquisa anterior, para 36%. Zema caiu de 43% para 38% entre esses eleitores com até 2 salários mínimos





A pesquisa divulgada hoje mostra que o candidato à reeleição mantém a liderança nas intenções de voto, com 47%, mesmo percentual apurado na pesquisa anterior.





O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) teve avanço de três pontos percentuais em relação à medição anterior, chegando 30% das intenções de voto.









O senador Carlos Viana (PL) tem 4% das intenções de voto, ante 2% na pesquisa anterior. Viana é o candidato oficialmente apoiado pelo presidente da República Jair Bolsonaro (PL).





Vanessa Portugal (PSTU), Renata Regina (PCdoB), Cabo Tristão (PMB) e Marcus Pestana (PSDB) apresentaram juntos 4% das intenções de voto, mesmo percentual da pesquisa anterior. Os demais candidatos não atingiram 1% dos votos.





Indecisos somaram 7% do total, ante 11% na pesquisa passada. Pessoas que vão anular o voto ou votar em branco são 7% do total, mesmo percentual da pesquisa divulgada no dia 9.





Pesquisa Genial/Quaest

A pesquisa divulgada nesta segunda, realizada por Genial Investimentos e Quaest Consultoria e Pesquisa, ouviu dois mil eleitores de Minas Gerais entre 22 e 25 de setembro, em coleta face a face. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-07243/2022 e BR-06005/2022.





O primeiro turno das eleições será no domingo (2), 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele será realizada no dia 30 do mesmo mês.