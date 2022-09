Romeu Zema é casado? Saiba o que os eleitores buscam sobre os candidatos

Romeu Zema (Novo) é o candidato ao governo de Minas mais pesquisado no Google nos últimos sete dias (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) A vida pessoal do atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem sido motivo de interesse de eleitores mineiros. Conforme informou um levantamento de pesquisas do Google, "se o atual chefe do Executivo estadual é casado" foi o assunto mais buscado nesta quarta-feira (21/9). O ranking apontou que ele é o candidato em alta nos últimos sete dias.





Ranking dos candidatos mais buscados no Google: Zema, Kalil, Viana e Lorene (foto: Google/Reprodução)





O principal assunto pesquisado em relação a Zema é em relação à vida pessoal: “Romeu Zema é casado?”. O governador de Minas atualmente é divorciado de Ivana Scarpellini e pai de dois filhos, Catharina, de 29 anos, e Domenico, 26 anos. A equipe de campanha do político respondeu: "É casado com o trabalho".





Romeu Zema e filhos Catarina e Domenico em publicação de 2018 (foto: Reprodução/Facebook)







Já em relação a Kalil, a principal busca no Google tem sido: “Número do PT para votar em 2022”. Apesar da aliança com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-prefeito de Belo Horizonte é do PSD