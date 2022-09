Saiba como foi a agenda dos candidatos ao governo de MG nesta quarta (21/9)

Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL) e demais candidatos ao governo de Minas cumpriram agenda nesta quarta-feira (21/9) (foto: Cristiano Machado/Novo-30 - Rodrigo Albert/ Coligação Juntos pelo Povo de Minas Gerais - Thailor Gonçalves) Faltam 11 dias para as eleições que definirão o próximo governador de Minas Gerais. Os candidatos correm contra o tempo para atrair o eleitorado mineiro e garantir vantagem neste primeiro turno. Por isso, nesta quarta-feira (21/9), cada um cumpriu uma série de compromissos em diversas regiões do estado.





Romeu Zema





À tarde, Zema foi a Conselheiro Lafaiete e repetiu os mesmos compromissos: entrevista e caminhada. Logo depois, teve um encontro com comerciantes na Associação Comercial e Industrial do município.





Ele também conseguiu no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) um direito de resposta contra a fala de Alexandre Kalil (PSD) em relação ao Plano de Recuperação Econômica estadual proposto pelo atual mandatário de Minas Gerais.





Durante uma entrevista a uma emissora de TV de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o ex-prefeito de Belo Horizonte afirmou que não pode haver contratações da gestão mineira por causa do plano. O TRE determinou, ainda, que a errata da declaração seja lida pela apresentadora do telejornal em que Kalil deu a entrevista e afirmou que o candidato usou informações inverídicas em desfavor do atual governador.





Alexandre Kalil

Alexandre Kalil (PSD) cumpriu uma série de compromissos em Varginha, no Sul de Minas. Ele aproveitou a visita para fazer críticas ao atual governador, líder nas pesquisas de intenção de voto. “Dos R$ 18 bilhões, relativos à saúde, que o estado deve aos municípios, R$ 4 bilhões são de dívida do Zema”, destacou em entrevista à Rede Mais/Record da cidade.





“Eu fui prefeito de uma grande cidade e não conheço a assinatura do governador. Ele nunca fez um convênio com Belo Horizonte. Quando a cidade foi destruída pela chuva, e nós investimos R$ 200 milhões e refizemos a cidade em três meses, o governador não visitou os locais das tragédias. Minas Gerais até hoje tem estradas interditadas pelas últimas chuvas (no início de 2022)”, completou Kalil.





Em Varginha, o candidato também visitou o Porto Seco Sul de Minas e ficou impressionado com a estrutura da primeira estação aduaneira, que funciona há 30 anos como Centro Logístico e Industrial Aduaneiro, na armazenagem e movimentação de cargas.

“Estive hoje no porto seco de Varginha, um espetáculo, um negócio bacana. Quando saí, disse lá que é só o governo não atrapalhar que ele voa. Metade da arrecadação de Varginha, essa cidade espetacular, desenvolvida, vem de lá. Por que não tem isso no Jequitinhonha e no Norte de Minas? Porque não pensam com o coração. Está na hora de governar com o coração, de distribuir essa renda”, ressaltou.

“Nós queremos fazer esse porto lá no Norte, na Zona da Mata, no Jequitinhonha, no Mucuri, porque é espetacular. Mas aqui nós temos a Fernão Dias, que é a aorta desse progresso no Sul de Minas. Nós precisamos fazer uma grande aorta em Minas Gerais, e o presidente Lula vai fazer, para a gente andar nossa vida”, concluiu.





Carlos Viana

Carlos Viana (PL) se reuniu com representantes da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais (ADEPOL-MG) e do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS-MG) pela manhã em Belo Horizonte.





Os representantes da ADEPOL-MG apresentaram sugestões para melhorar as carreiras da categoria e também discutiram o aparelhamento da corporação.





Já no evento promovido pelo Conselho de Secretarias de Saúde, Viana reforçou seu compromisso com a oferta de melhores condições de atendimento. "Saúde é coisa séria. O SUS é modelo para todo mundo, mas precisa de mais investimentos a fim de dar atendimento digno à população. Existe mais de uma dezena de hospitais regionais com obras paralisadas em todo o estado. Meu compromisso é mudar essa realidade", afirmou.





Carlos Viana fez ainda uma visita ao Mercado Central de Belo Horizonte, onde apresentou suas propostas aos frequentadores e almoçou com eleitores e apoiadores.





Enquanto isso, nas redes sociais, a campanha do senador compartilhou um vídeo de animação , colocando dois homens, moradores da área rural do estado, conversando sobre quem eles vão escolher para ser governador de Minas Gerais na eleição deste ano.

“Para governador, você está com aquele laranja ou com aquele outro que virou vermelho?”, indaga um personagem do vídeo. “Em vermelho eu não voto de jeito nenhum, e laranja está em cima do muro. Está quase vermelho”, responde o outro personagem.





No fim do vídeo, o personagem afirma que vai votar em Carlos Viana por ele ser o candidato do “capitão”, o presidente Jair Bolsonaro (PL).





Marcus Pestana

Marcus Pestana (PSDB) cumpriu compromissos de campanha em Belo Horizonte. Ele começou os trabalhos com entrevistas para a TV Horizonte e a Rádio América.



Em seguida, foi ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde Minas Gerais (Cosems) e à Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais (Affemg), onde fez gravações do programa eleitoral, e finalizou seus compromissos com sabatina do Portal BHZ.





Lorene Figueiredo

Lorene Figueiredo (PSOL) cumpriu agenda de campanha em Uberlândia. Pela manhã, a candidata participou de Ato Nacional em defesa do piso salarial da enfermagem e almoçou com apoiadores.

“A luta pelo piso da Enfermagem já dura décadas. A categoria, que é a maior da saúde no Brasil composta por uma maioria de mulheres, conquistou o direito legal, mas segue em luta contra o veto de Bolsonaro que impede o reajuste anual”, declarou.





“Essa lei garante qualidade na assistência à saúde e qualidade de vida às pessoas trabalhadoras, mas não interessa às grandes corporações, empresas de planos de saúde e hospitais particulares que têm lucros bilionários explorando os baixos salários”, defende Lorene.





À tarde, Lorene concedeu entrevista para a Rádio Universitária (afiliada da TV Cultura) e participou de panfletagem na Praça Ismene Mendes. À noite, ela conversou com eleitores e apoiadores.





Vanessa Portugal

Vanessa Portugal (PSTU) realizou uma ação de panfletagem logo cedo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em seguida, participou de uma roda de conversa com estudantes. Por fim, a candidata concedeu uma entrevista ao BHZ.

Indira Xavier

Indira Xavier (UP) esteve em Poços de Caldas, no Sul de Minas, onde realizou uma ação de panfletagem no centro da cidade. Logo depois, concedeu uma entrevista ao programa “Onda em Foco”, da Rádio Onda Poços.





Durante a entrevista, ela defendeu: "Quero ser a primeira mulher a governar Minas Gerais, para combater o feminicídio, mostrando a mineração predatória que ocorre no estado e tirar todos os mineiros do mapa da fome e do analfabetismo".





Por fim, ela participou de um encontro no Centro Cultural Afro-brasileiro Brasileiro Chico Rei.





Lourdes Francisco

Lourdes Francisco (PCO) também realizou uma ação de panfletagem, no Ceasa, pela manhã. Ao fim da tarde, participou de um debate na UFMG.





Cabo Tristão

Cabo Tristão (PMB) esteve em Belo Horizonte, onde realizou uma caminhada na Região do Barreiro pela manhã. O candidato se reuniu, durante um almoço, com líderes da comunidade de Betim e Teresópolis. À tarde, fez gravações para as redes sociais e finalizou com uma entrevista à rádio Super.