Kalil diz que secretário de Zema só pensa em concessão

Em entrevista ao Estado de Minas, o candidato criticou a gestão estadual e federal das estradas mineiras (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O candidato a governador de Minas, Alexandre Kalil (PSD), avaliou negativamente a atual condição das rodovias no estado e apontou problemas na forma como a questão é gerida nos âmbitos estadual e federal. Principal oponente eleitoral do atual governador, Romeu Zema (Novo), o ex-prefeito de Belo Horizonte também fez críticas ao secretário de Infraestrutura.









“O secretário de infraestrutura de Minas é advogado de São Paulo. Se perguntar para ele o que é um pavimento invertido ele não sabe. ‘Ah, você também não sabe’, eu sei que você não sabe, mas você não é responsável pelas estradas. [...] A maior malha viária desse país é tocada por um advogado que só pensa em concessão”, disse.





Leia mais: EM Entrevista recebe o secretário de infraestrutura Fernando Marcato





As rodovias federais também foram lembradas por Kalil durante a entrevista. O candidato criticou o que considera ser um abandono por parte da união e uma falta de ação do governo estadual. Ele usou a BR-381 como exemplo, estrada conhecida como “Rodovia da Morte” no trecho entre Belo Horizonte e o Espírito Santo





“Nós temos 9 mil quilômetros de rodovias federais, 23 mil de rodovias estaduais e mais 200 mil de vicinais. As federais é um absurdo o abandono do governo federal com as rodovias que ele tem que tomar conta. Só Minas Gerais aceita ter, durante 20 anos, uma rodovia que se chama ‘Rodovia da Morte’. Como é que nós temos a rodovia da morte? Não teve um governador para chegar assim ‘presidente nós temos uma rodovia que chama ‘rodovia da morte’, vocês estão brincando com Minas Gerais?’”, comentou.

Entrevista com candidatos ao governo

O Estado de Minas recebe os candidatos ao governo estadual nas duas semanas que antecedem o primeiro turno das eleições. Após a sabatina do jornal, eles participam de entrevista no no "Jornal da Alterosa", da TV Alterosa, às 19h. A primeira entrevistada foi Vanessa Portugal (PSTU) . Kalil foi o nome desta terça-feira.





Confira as próximas datas:





Renata Regina (PCB), quarta-feira (21/9);

Cabo Tristão (PMB), quinta-feira (22/9);

Indira Xavier (UP), sexta-feira (23/9);

Romeu Zema (Novo), segunda-feira (26/9);

Lourdes Francisco (PCO), terça-feira (27/9);

Carlos Viana (PL), quarta-feira (28/9);

Marcus Pestana (PSDB), quinta-feira (29/9);

