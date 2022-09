EM Entrevista recebe o secretário de infraestrutura Fernando Marcato

O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato participa do podcast "EM Entrevista" (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O podcast "EM Entrevista" recebe nesta quarta-feira (31/8), o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato. Na conversa, o secretário fala sobre o rodoanel metropolitano, as próximas etapas da concessão do metrô de BH, obras e melhorias em estradas de Minas.





O secretário também falou sobre demandas para os próximos meses como o serviço de wi-fi grátis que começa a ser testado na rodoviária de BH e nos terminais e estações do Move Metropolitano a partir de setembro; conclusão de obras em trechos de rodovias estaduais, além da concessão de outros trechos nas regiões do Triângulo e Sul de Minas.





O "EM Entrevista" é transmitido no canal do Portal Uai no YouTube.







Uma possível parceria entre o Cruzeiro e a Minas Arena na administração do estádio Mineirão, além da revisão dos contratos com as concessionárias dos ônibus metropolitanos foram temas abordados na entrevista concedida ao