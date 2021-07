Quilombo Moinho Velho, em Minas, recebe equipamentos de infraestrutura

Moradores da comunidade quilombola de Moinho Velho e visitantes, perto da caixa d'água que vai levar água potável a todos (foto: MPMG/Divulgação) Este sábado (17/7) foi um dia especial para a comunidade quilombola de Moinho Velho em Senhora do Porto, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Os moradores receberam a visita de representantes da Prefeitura de Senhora do Porto, acompanhados pelo prefeito Ronan Portilho (Avante), técnicos da Emater e equipe do promotor de Justiça Luciano Sotero, da 2ª Promotoria de Justiça de Guanhães.

A visita foi uma forma de prestar contas e apresentar resultados das primeiras ações que estão sendo desenvolvidas em benefício da comunidade, que é um patrimônio cultural não apenas de Senhora do Porto, como de Minas Gerais.

"Os próximos projetos são: criar hortas comunitárias, construção de fossas sépticas, de espaço cultural, de caixas d’água, inventariar o patrimônio cultural e artístico da comunidade, construção de áreas de lazer, de pontes e patrolamento de estradas, regularização fundiária e demarcação do quilombo", explicou o promotor.

Patrocínia Faustina, de 106 anos, comemorou recebimento de nova etapa de melhorias na comunidade (foto: Divulgação MPMG)

História centenária

Na comunidade de Moinho Velho vive a uma matriarca de 106 anos, cuja vida é um exemplo para todos da região. Patrocínia Faustina de Lima exibe com orgulho seu documento de identidade e a data de nascimento: 8 de setembro de 1915.

Com uma lucidez que impressiona, ela agradeceu os benefícios que estão sendo levados à comunidade, contou histórias do passado, que denunciam um tempo no qual ela e seus antepassados sofriam nas mãos de grandes proprietários de terra. "Hoje eu estou vitoriosa, alegre, contente e muito feliz", comemorou.

Os visitantes foram recompensados com a hospitalidade típica dos mineiros das comunidades quilombolas, com danças, cantos e muita comida.

Trabalho em andamento

As melhorias que foram levadas neste sábado, como a caixa d'água que será instalada no alto de um morro para levar água potável às moradias, são parte de uma escuta popular realizada em dezembro de 2020, quando a 2ª Promotoria de Justiça de Guanhães visitou a comunidade quilombola de Moinho Velho, para ouvir as demandas das famílias.

À época, os moradores apresentaram os seus problemas, e deram informações importantes para a efetivação de políticas públicas na área da saúde, infância e juventude, educação, habitação, saneamento e segurança pública.