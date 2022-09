Pesquisa Ipec: Zema lidera em Minas com 46%; Kalil tem 29%

Pesquisa Ipec mostra Romeu Zema (Novo) com 46% e Alexandre Kalil (PSD) com 29% das intenções de voto. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press e Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O Instituto Ipec divulgou, nesta terça-feira (20/9), uma nova pesquisa das eleições para governador de Minas Gerais e outros estados. O estudo foi encomendado pela "TV Globo". O candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo), aparece em primeiro lugar com 46% das intenções de voto. Alexandre Kalil (PSD) aparece na sequência, com 29%.

Senador Carlos Viana (PL), apoiado oficialmente pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), vem em terceiro, com 4% das intenções de voto. Cabo Tristão (PMB), Lorene Figueiredo (PSOL), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB) e Vanessa Portugal (PSTU) estão com 1%. Indira Xavier (UP) e Lourdes Francisco (PCO) não pontuaram.





Confira os números:

Quem irá anular ou votar em branco representa 6% dos entrevistados. Ainda não decidiram ou não responderam são 11%.

Romeu Zema (Novo): 46%

Alexandre Kalil (PSD): 29%

Carlos Viana (PL): 4%

Lorena Figueiredo (PSOL): 1%

Marcus Pestana (PSDB): 1%

Renata Regina (PCB): 1%

Vanessa Portugal (PSTU): 1%

Cabo Tristão (PMB): 1%

Indira Xavier (UP): 0%

Lourdes Francisco (PCO): 0%

Branco/Nulos: 6%

Não responderam: 11%



Em caso de segundo turno entre os dois candidatos que lideram a pesquisa, 53% dos eleitores ouvidos disseram que irão votar em Zema. Kalil tem a preferência de 33%. Brancos e nulos são 8%; não souberam ou não responderam são 7%.

Confira os números:

Romeu Zema (Novo): 53%

Alexandre Kalil (PSD): 33%

Branco/Nulo: 8%

Não sabe/Não respondeu: 7%



A pesquisa Ipec ouviu 2.000 pessoas entre os dias 17 a 19 de setembro em 101 cidades de Minas Gerais. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03406/2022.

