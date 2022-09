Kalil sobre Zema: 'Maiores doadores dele: locador bilionário e mineração'

Alexandre Kalil (foto) teceu críticas a Zema durante o debate da TV Alterosa (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 17/9/22)

Ausente, Zema vira alvo

Candidato do PSD ao governo de Minas Gerais, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, disse, nesse sábado (17/9), que empresários de aluguel de carros e do setor minerário são os principais financiadores da campanha de Romeu Zema (Novo) à reeleição. A declaração foi dada durante o debate promovido por"Estamos a 15 dias da eleição. A mentira da verba eleitoral não afeta a gente. Só machuca um pouco. Os maiores doadores dele ou é locador bilionário ou é mineração. Está no TRE. Ninguém inventa nada. Tenho esse jeito, assim, mas não falo mentira", afirmou Kalil, em menção aos dados que a Justiça Eleitoral compila sobre doações a candidatos e partidos.A declaração do pessedista vai ao encontro das críticas feitas por Carlos Viana (PL) e Lorene Figueiredo (Psol) sobre isenções de impostos concedidas a grandes empresários. A pessolista, aliás, chamou de "farra" as isenções Viana, por sua vez, questionou a decisão do Novo de não utilizar os recursos públicos do Fundo Eleitoral, que banca parte das campanhas no país."É muito cômodo dizer que não precisa de dinheiro público para campanha sendo que os milionários que estão bancando. Os mesmos que estão tomando conta de Minas", criticou.Além de Kalil, Lorene e Viana, também participou do debate Marcus Pestana, candidato do PSDB. Aguardado para o embate, Zema não compareceu . Foi o segundo debate rumo à eleição deste ano que teve a ausência do postulante à reeleição.Ao justificar a ausência, em nota, a equipe de Zema disse que houve discordância com a dinâmica do debate e também com a possibilidade de o púlpito de algum candidato ausente permanecer no estúdio."Em razão de compromissos de campanha do candidato Romeu Zema no Alto Paranaíba, neste sábado (17/9), e por não ter concordado previamente com as regras do debate, a candidatura ao Governo de Minas do Novo informa que não participará do programa."se manifestou sobre a ausência de Zema e salientou que as regras foram aprovadas em reunião com assessores dos candidatos."Com relação à discordância das regras mencionadas em nota pela assessoria de Romeu Zema, a TV Alterosa esclarece que foi realizada reunião com os representantes de todos os candidatos convidados. Durante esta reunião, o único ponto de discordância levantado pelos representantes do candidato à reeleição foi relativo à veiculação da imagem do púlpito no cenário na eventual ausência de algum dos convidados", inicia, em nota lida no ar pela jornalista Carolina Saraiva, mediadora do debate. "As regras foram aprovadas por mais de 2/3 dos presentes, como estabelece a Lei 9.504, inciso III, parágrafo quinto e encaminhada à Justiça eleitoral. A TV Alterosa lamenta a decisão do candidato Romeu Zema de se ausentar do debate", complementa a emissora.Hoje, Zema cumpriu agenda de campanha em Patos de Minas, cidade da Região do Alto Paranaíba. O governador também faltou ao debate da TV Band, realizado em agosto. À época, alegou ter tido "indisposição".